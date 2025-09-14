Мочені яблука: простий спосіб перетворити звичайні фрукти на справжній делікатес (відео)

Простий та доступний кожному рецепт

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, десерти у тісті, зокрема легкі яблучні десерти без зайвих турбот.

Але сьогодні ми приготуємо зовсім інший варіант — ароматні мочені яблука, які стануть ідеальною закускою або доповненням до страв. Їхня пікантна солодкість і легкий аромат спецій точно здивують і порадують вашу родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати мочені яблука

Інгредієнти:

яблука – 3 кг;

лавровий лист – 1 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

духмяний перець – 1 шт.;

сіль – 1 ст.л. без гірки;

цукор – 3 ст.л. з гіркою;

мед або гірчиця – за бажанням;

Спосіб приготування: