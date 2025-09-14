Мочені яблука: простий спосіб перетворити звичайні фрукти на справжній делікатес (відео)
Простий та доступний кожному рецепт
Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, десерти у тісті, зокрема легкі яблучні десерти без зайвих турбот.
Але сьогодні ми приготуємо зовсім інший варіант — ароматні мочені яблука, які стануть ідеальною закускою або доповненням до страв. Їхня пікантна солодкість і легкий аромат спецій точно здивують і порадують вашу родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати мочені яблука
Інгредієнти:
- яблука – 3 кг;
- лавровий лист – 1 шт.;
- гвоздика – 2 шт.;
- духмяний перець – 1 шт.;
- сіль – 1 ст.л. без гірки;
- цукор – 3 ст.л. з гіркою;
- мед або гірчиця – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Вимити та підготувати яблука.
- Підготувати банку, поклавши на дно лавровий лист, гвоздику та духмяний перець.
- Викласти яблука у банку щільними шарами.
- Засипати яблука сіллю та цукром, додати за бажанням мед або гірчицю.
- Залити яблука холодною водою так, щоб вони були повністю покриті.
- Закрити банку кришкою та залишити на 5–7 днів при кімнатній температурі для ферментації.