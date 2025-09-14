Рус

Мочені яблука: простий спосіб перетворити звичайні фрукти на справжній делікатес (відео)

Марія Швець
Найсмачніший зимовий гарнір та ароматна закуска
Найсмачніший зимовий гарнір та ароматна закуска.

Простий та доступний кожному рецепт

Яблуко — один із найпопулярніших фруктів у світі, соковите, ароматне та універсальне в кулінарії. З нього готують безліч страв: свіжі салати, соки, пироги, десерти у тісті, зокрема легкі яблучні десерти без зайвих турбот.

Але сьогодні ми приготуємо зовсім інший варіант — ароматні мочені яблука, які стануть ідеальною закускою або доповненням до страв. Їхня пікантна солодкість і легкий аромат спецій точно здивують і порадують вашу родину. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати мочені яблука

Інгредієнти:

  • яблука – 3 кг;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • духмяний перець – 1 шт.;
  • сіль – 1 ст.л. без гірки;
  • цукор – 3 ст.л. з гіркою;
  • мед або гірчиця – за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Вимити та підготувати яблука.
  2. Підготувати банку, поклавши на дно лавровий лист, гвоздику та духмяний перець.
  3. Викласти яблука у банку щільними шарами.
  4. Засипати яблука сіллю та цукром, додати за бажанням мед або гірчицю.
  5. Залити яблука холодною водою так, щоб вони були повністю покриті.
  6. Закрити банку кришкою та залишити на 5–7 днів при кімнатній температурі для ферментації.
