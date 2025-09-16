Аромат, что сведет с ума соседей: печеные яблоки за 15 минут (видео)
-
-
Десерт украсит собой любой стол
Яблоки – это универсальный фрукт, который издавна используется в кулинарии для приготовления десертов, выпечки, компотов и моченых яблок. Из них делают соки, джемы, цукаты, а также ароматные запеченные блюда.
Сегодня мы предлагаем простой и быстрый рецепт печеных яблок, напоминающий детство и идеально подходящий для легкого десерта. Всего несколько шагов — и у вас на столе ароматные яблоки с орехами и медом готовы радовать вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_miroshnikova".
Как приготовить печеные яблоки за 15 минут
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.;
- орехи – 50 г;
- сухофрукты (по желанию) – 50 г;
- мед – 2 ст. л.;
- корица – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Вымыть яблоки и разрезать пополам, удалить сердцевину.
- Выложить яблоки на противень, застеленный пергаментом, срезом кверху.
- Посыпать яблоки корицей и добавить орехи и сухофрукты в сердцевину.
- Полить яблоки медом.
- Разогреть духовку до 180 ° C и запекать яблоки 15 минут.
- Достать яблоки из духовки, немного охладить и подавать на стол.