Аромат, что сведет с ума соседей: печеные яблоки за 15 минут (видео)

Мария Швец
Оригинальные, самые вкусные для всей семьи
Оригинальные, самые вкусные для всей семьи.

Десерт украсит собой любой стол

Яблоки – это универсальный фрукт, который издавна используется в кулинарии для приготовления десертов, выпечки, компотов и моченых яблок. Из них делают соки, джемы, цукаты, а также ароматные запеченные блюда.

Сегодня мы предлагаем простой и быстрый рецепт печеных яблок, напоминающий детство и идеально подходящий для легкого десерта. Всего несколько шагов — и у вас на столе ароматные яблоки с орехами и медом готовы радовать вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_miroshnikova".

Как приготовить печеные яблоки за 15 минут

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.;
  • орехи – 50 г;
  • сухофрукты (по желанию) – 50 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • корица – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Вымыть яблоки и разрезать пополам, удалить сердцевину.
  2. Выложить яблоки на противень, застеленный пергаментом, срезом кверху.
  3. Посыпать яблоки корицей и добавить орехи и сухофрукты в сердцевину.
  4. Полить яблоки медом.
  5. Разогреть духовку до 180 ° C и запекать яблоки 15 минут.
  6. Достать яблоки из духовки, немного охладить и подавать на стол.
