Аромат, что сведет с ума соседей: печеные яблоки за 15 минут (видео)

Десерт украсит собой любой стол

Яблоки – это универсальный фрукт, который издавна используется в кулинарии для приготовления десертов, выпечки, компотов и моченых яблок. Из них делают соки, джемы, цукаты, а также ароматные запеченные блюда.

Сегодня мы предлагаем простой и быстрый рецепт печеных яблок, напоминающий детство и идеально подходящий для легкого десерта. Всего несколько шагов — и у вас на столе ароматные яблоки с орехами и медом готовы радовать вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_miroshnikova".

Как приготовить печеные яблоки за 15 минут

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.;

орехи – 50 г;

сухофрукты (по желанию) – 50 г;

мед – 2 ст. л.;

корица – 1 ч. л.;

Способ приготовления: