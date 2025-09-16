Мариновані баклажани за добу: рецепт смачної овочевої закуски

Закуска з баклажанів готується дуже просто

Існує багато рецептів з баклажанами на зиму, але якщо хочеться насолодитися смаком цих овочів, не чекаючи на холодну пору року, спробуйте замаринувати їх. Завдяки поєднанню з солодким перцем, часником та зеленню закуска з баклажанів виходить дуже апетитною та ароматною. Її можна додавати до м'ясних страв, картоплі, каш чи подавати як самостійну страву.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка Вікторія Панасюк. На приготування страви піде 15-20 хвилин і залишиться лише дочекатися, поки овочі промаринуються.

Інгредієнти

3-4 баклажани

2 болгарських перці

пучок петрушки

5 зубчиків часнику

сіль на смак

Для маринаду:

750 мл води (3 склянки)

500 г цукру (2 склянки)

250 мл оцту (1 склянка)

Для заливки:

200 мл соняшникової олії

Як швидко замаринувати баклажани