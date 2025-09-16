Рус

Мариновані баклажани за добу: рецепт смачної овочевої закуски

Наталя Граковська
Мариновані баклажани з солодким перцем
Мариновані баклажани з солодким перцем. Фото Колаж "Телеграфу"

Закуска з баклажанів готується дуже просто

Існує багато рецептів з баклажанами на зиму, але якщо хочеться насолодитися смаком цих овочів, не чекаючи на холодну пору року, спробуйте замаринувати їх. Завдяки поєднанню з солодким перцем, часником та зеленню закуска з баклажанів виходить дуже апетитною та ароматною. Її можна додавати до м'ясних страв, картоплі, каш чи подавати як самостійну страву.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка Вікторія Панасюк. На приготування страви піде 15-20 хвилин і залишиться лише дочекатися, поки овочі промаринуються.

Інгредієнти

  • 3-4 баклажани
  • 2 болгарських перці
  • пучок петрушки
  • 5 зубчиків часнику
  • сіль на смак

Для маринаду:

  • 750 мл води (3 склянки)
  • 500 г цукру (2 склянки)
  • 250 мл оцту (1 склянка)

Для заливки:

  • 200 мл соняшникової олії

Як швидко замаринувати баклажани

  1. Нарізати баклажани кружальцями, маринад довести до кипіння, закинути нарізані баклажани та проварити 5-7 хвилин.
  2. Дістати баклажани з маринаду, залишити охолонути, а тим часом нарізати дрібненькими кубиками болгарський перець.
  3. У посудину викласти баклажани шарами, кожен шар присолити, посипати болгарським перцем, подрібненою петрушкою та пропущеним через прес часничком. Повторювати шар за шаром.
  4. Довести олію до кипіння й обережно залити баклажани.
  5. Накрити кришкою, залишити охолонути до кімнатної температури та відправити на добу в холодильник.
#Рецепти #Закуска #Баклажани