Мариновані баклажани за добу: рецепт смачної овочевої закуски
Закуска з баклажанів готується дуже просто
Існує багато рецептів з баклажанами на зиму, але якщо хочеться насолодитися смаком цих овочів, не чекаючи на холодну пору року, спробуйте замаринувати їх. Завдяки поєднанню з солодким перцем, часником та зеленню закуска з баклажанів виходить дуже апетитною та ароматною. Її можна додавати до м'ясних страв, картоплі, каш чи подавати як самостійну страву.
Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка Вікторія Панасюк. На приготування страви піде 15-20 хвилин і залишиться лише дочекатися, поки овочі промаринуються.
Інгредієнти
- 3-4 баклажани
- 2 болгарських перці
- пучок петрушки
- 5 зубчиків часнику
- сіль на смак
Для маринаду:
- 750 мл води (3 склянки)
- 500 г цукру (2 склянки)
- 250 мл оцту (1 склянка)
Для заливки:
- 200 мл соняшникової олії
Як швидко замаринувати баклажани
- Нарізати баклажани кружальцями, маринад довести до кипіння, закинути нарізані баклажани та проварити 5-7 хвилин.
- Дістати баклажани з маринаду, залишити охолонути, а тим часом нарізати дрібненькими кубиками болгарський перець.
- У посудину викласти баклажани шарами, кожен шар присолити, посипати болгарським перцем, подрібненою петрушкою та пропущеним через прес часничком. Повторювати шар за шаром.
- Довести олію до кипіння й обережно залити баклажани.
- Накрити кришкою, залишити охолонути до кімнатної температури та відправити на добу в холодильник.