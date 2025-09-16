Маринованные баклажаны за сутки: рецепт вкусной овощной закуски

Закуска из баклажанов готовится очень просто

Существует много рецептов с баклажанами на зиму, но если хочется насладиться вкусом этих овощей, не дожидаясь холодного времени года, попробуйте замариновать их. Благодаря сочетанию со сладким перцем, чесноком и зеленью закуска из баклажанов получается очень аппетитной и ароматной. Ее можно добавлять к мясным блюдам, картофелю, кашам или подавать на стол как самостоятельное блюдо.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Виктория Панасюк. На приготовление блюда уйдет 15-20 минут и останется дождаться, пока овощи промаринуются.

Ингредиенты

3-4 баклажана

2 болгарских перца

пучок петрушки

5 зубчиков чеснока

соль по вкусу

Для маринада:

750 мл воды (3 стакана)

500 г сахара (2 стакана)

250 мл уксуса (1 стакан)

Для заливки:

200 мл подсолнечного масла

Как быстро замариновать баклажаны