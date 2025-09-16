Укр

Маринованные баклажаны за сутки: рецепт вкусной овощной закуски

Наталья Граковская
Читати українською
Маринованные баклажаны со сладким перцем
Маринованные баклажаны со сладким перцем. Фото Коллаж "Телеграфа"

Закуска из баклажанов готовится очень просто

Существует много рецептов с баклажанами на зиму, но если хочется насладиться вкусом этих овощей, не дожидаясь холодного времени года, попробуйте замариновать их. Благодаря сочетанию со сладким перцем, чесноком и зеленью закуска из баклажанов получается очень аппетитной и ароматной. Ее можно добавлять к мясным блюдам, картофелю, кашам или подавать на стол как самостоятельное блюдо.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Виктория Панасюк. На приготовление блюда уйдет 15-20 минут и останется дождаться, пока овощи промаринуются.

Ингредиенты

  • 3-4 баклажана
  • 2 болгарских перца
  • пучок петрушки
  • 5 зубчиков чеснока
  • соль по вкусу

Для маринада:

  • 750 мл воды (3 стакана)
  • 500 г сахара (2 стакана)
  • 250 мл уксуса (1 стакан)

Для заливки:

  • 200 мл подсолнечного масла

Как быстро замариновать баклажаны

  1. Нарезать баклажаны кружочками, маринад довести до кипения, закинуть нарезанные баклажаны и проварить 5-7 минут.
  2. Достать баклажаны из маринада, оставить остыть, а тем временем нарезать мелкими кубиками болгарский перец.
  3. В посуду выложить баклажаны слоями, каждый слой присолить, посыпать болгарским перцем, измельченной петрушкой и пропущенным через пресс чесночком. Повторять слой за слоем.
  4. Довести масло до кипения и аккуратно залить баклажаны.
  5. Накрыть крышкой, оставить остыть до комнатной температуры и отправить на сутки в холодильник.
#Рецепты #Закуска #Баклажаны