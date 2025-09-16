Маринованные баклажаны за сутки: рецепт вкусной овощной закуски
-
-
Закуска из баклажанов готовится очень просто
Существует много рецептов с баклажанами на зиму, но если хочется насладиться вкусом этих овощей, не дожидаясь холодного времени года, попробуйте замариновать их. Благодаря сочетанию со сладким перцем, чесноком и зеленью закуска из баклажанов получается очень аппетитной и ароматной. Ее можно добавлять к мясным блюдам, картофелю, кашам или подавать на стол как самостоятельное блюдо.
Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Виктория Панасюк. На приготовление блюда уйдет 15-20 минут и останется дождаться, пока овощи промаринуются.
Ингредиенты
- 3-4 баклажана
- 2 болгарских перца
- пучок петрушки
- 5 зубчиков чеснока
- соль по вкусу
Для маринада:
- 750 мл воды (3 стакана)
- 500 г сахара (2 стакана)
- 250 мл уксуса (1 стакан)
Для заливки:
- 200 мл подсолнечного масла
Как быстро замариновать баклажаны
- Нарезать баклажаны кружочками, маринад довести до кипения, закинуть нарезанные баклажаны и проварить 5-7 минут.
- Достать баклажаны из маринада, оставить остыть, а тем временем нарезать мелкими кубиками болгарский перец.
- В посуду выложить баклажаны слоями, каждый слой присолить, посыпать болгарским перцем, измельченной петрушкой и пропущенным через пресс чесночком. Повторять слой за слоем.
- Довести масло до кипения и аккуратно залить баклажаны.
- Накрыть крышкой, оставить остыть до комнатной температуры и отправить на сутки в холодильник.