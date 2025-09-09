Рулетики з баклажанів на зиму: рецепт пікантної закуски

Закриваємо баклажани у банки

Зазвичай рулетики з баклажанів готують як швидку закуску, щоб подати одразу до столу. Але цю страву також можна закривати на зиму у банку. Завдяки цьому у вас завжди буде під рукою смачна овочева закуска з ароматною начинкою, яка чудово доповнить будь-яку трапезу.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка viktoriiapetrenko76.

Інгредієнти:

Баклажани — 1,7 кг;

Солодкий перець — 6 шт;

Волоські горіхи — 80 г;

Зелень (кріп, петрушка, кінза) — пучок;

Часник — 1 головка;

Вода — 1 л;

Цукор — 2 ст.л;

Сіль — 2 ч.л.;

Оцет 9% — 4 ст.л.

Як приготувати рулетики з баклажанів на зиму