Рус

Рулетики з баклажанів на зиму: рецепт пікантної закуски

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі баклажани ви ще не закривали
Такі баклажани ви ще не закривали. Фото Скріншот YouTube

Закриваємо баклажани у банки

Зазвичай рулетики з баклажанів готують як швидку закуску, щоб подати одразу до столу. Але цю страву також можна закривати на зиму у банку. Завдяки цьому у вас завжди буде під рукою смачна овочева закуска з ароматною начинкою, яка чудово доповнить будь-яку трапезу.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка viktoriiapetrenko76.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 1,7 кг;
  • Солодкий перець — 6 шт;
  • Волоські горіхи — 80 г;
  • Зелень (кріп, петрушка, кінза) — пучок;
  • Часник — 1 головка;
  • Вода — 1 л;
  • Цукор — 2 ст.л;
  • Сіль — 2 ч.л.;
  • Оцет 9% — 4 ст.л.

Як приготувати рулетики з баклажанів на зиму

  1. Баклажани нарізаємо пластинками та смажимо до золотистого кольору. Після викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  2. Для начинки нарізаємо дрібно зелень. Перець і часник подрібнюємо в блендері. Також подрібнюємо волоські горіхи. Всі ці продукти змішуємо.
  3. Скручуємо рулетики з начинкою та укладаємо баклажани в банки.
  4. Для маринаду до води додаємо спеції й доводимо до кипіння. Заливаємо баклажани та ставимо стерилізуватися на 15 хвилин.
  5. Закатуємо банки, перевертаємо догори дном і вкриваємо рушником до повного охолодження.
Теги:
#Рецепти #Баклажани #Консервація