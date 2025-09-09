Рулетики з баклажанів на зиму: рецепт пікантної закуски
Закриваємо баклажани у банки
Зазвичай рулетики з баклажанів готують як швидку закуску, щоб подати одразу до столу. Але цю страву також можна закривати на зиму у банку. Завдяки цьому у вас завжди буде під рукою смачна овочева закуска з ароматною начинкою, яка чудово доповнить будь-яку трапезу.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка viktoriiapetrenko76.
Інгредієнти:
- Баклажани — 1,7 кг;
- Солодкий перець — 6 шт;
- Волоські горіхи — 80 г;
- Зелень (кріп, петрушка, кінза) — пучок;
- Часник — 1 головка;
- Вода — 1 л;
- Цукор — 2 ст.л;
- Сіль — 2 ч.л.;
- Оцет 9% — 4 ст.л.
Як приготувати рулетики з баклажанів на зиму
- Баклажани нарізаємо пластинками та смажимо до золотистого кольору. Після викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Для начинки нарізаємо дрібно зелень. Перець і часник подрібнюємо в блендері. Також подрібнюємо волоські горіхи. Всі ці продукти змішуємо.
- Скручуємо рулетики з начинкою та укладаємо баклажани в банки.
- Для маринаду до води додаємо спеції й доводимо до кипіння. Заливаємо баклажани та ставимо стерилізуватися на 15 хвилин.
- Закатуємо банки, перевертаємо догори дном і вкриваємо рушником до повного охолодження.