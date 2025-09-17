Рус

Смачніше за лечо: як приготувати запечений перець з часником на зиму

Наталя Граковська
Запечений перець з часником
Закуска з перцю смакує і до м’яса, і просто з хлібом

Якщо ви вже приготували на зиму лечо з перцю, спробуйте ще цей рецепт. Запечений перець з часником — проста в приготуванні, але неймовірно смачна закуска. Завдяки запіканню овочі стають ще більш ароматними та ніжними, а часник додає страві пікантності. Такий перець чудово смакує як самостійна страва або як доповнення до гарнірів і м’ясних страв.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen. З вказаної кількості продуктів виходить приблизно три півлітрові банки консервації.

Інгредієнти

  • Перець солодкий червоний — 3,5 кг (нечищений)
  • Часник — 2 головки (приблизно 150 г)
  • Петрушка свіжа — 50 г
  • Сіль — 1,5 ст. л.
  • Олія — 100 мл
  • Винний оцет — 100 мл

Як приготувати запечений перець з часником на зиму

  1. З перцю приберіть серединку з насінням.
  2. Очищений перець викладіть на застелене пергаментом деко.
  3. Запікайте перець у духовці при 200 градусах на режимі "Гриль" приблизно 15–20 хвилин.
  4. Коли перець підпечеться, дістаньте деко і переверніть овочі, щоб рівномірно запеклися з усіх боків.
  5. Готовий перець перекладіть у велику каструлю й накрийте кришкою. Сік, який виділився при запіканні, також вилийте в каструлю. Через 15 хвилин очистіть перець від шкірки.
  6. Очищений перець наріжте на невеликі квадратики.
  7. Часник наріжте слайсами. Дрібно наріжте петрушку.
  8. У миску з перцем додайте часник, петрушку, сіль, влийте олію та винний оцет. Усе ретельно перемішайте. За бажанням можна додати столову ложку цукру.
  9. Розкладіть готовий перець по банках.
  10. Стерилізуйте заготівлю 15 хвилин після закипання води, а потім закатайте.
