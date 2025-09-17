Смачніше за лечо: як приготувати запечений перець з часником на зиму

Закуска з перцю смакує і до м’яса, і просто з хлібом

Якщо ви вже приготували на зиму лечо з перцю, спробуйте ще цей рецепт. Запечений перець з часником — проста в приготуванні, але неймовірно смачна закуска. Завдяки запіканню овочі стають ще більш ароматними та ніжними, а часник додає страві пікантності. Такий перець чудово смакує як самостійна страва або як доповнення до гарнірів і м’ясних страв.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen. З вказаної кількості продуктів виходить приблизно три півлітрові банки консервації.

Інгредієнти

Перець солодкий червоний — 3,5 кг (нечищений)

Часник — 2 головки (приблизно 150 г)

Петрушка свіжа — 50 г

Сіль — 1,5 ст. л.

Олія — 100 мл

Винний оцет — 100 мл

Як приготувати запечений перець з часником на зиму