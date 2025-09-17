Смачніше за лечо: як приготувати запечений перець з часником на зиму
Закуска з перцю смакує і до м’яса, і просто з хлібом
Якщо ви вже приготували на зиму лечо з перцю, спробуйте ще цей рецепт. Запечений перець з часником — проста в приготуванні, але неймовірно смачна закуска. Завдяки запіканню овочі стають ще більш ароматними та ніжними, а часник додає страві пікантності. Такий перець чудово смакує як самостійна страва або як доповнення до гарнірів і м’ясних страв.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Nekrasovakitchen. З вказаної кількості продуктів виходить приблизно три півлітрові банки консервації.
Інгредієнти
- Перець солодкий червоний — 3,5 кг (нечищений)
- Часник — 2 головки (приблизно 150 г)
- Петрушка свіжа — 50 г
- Сіль — 1,5 ст. л.
- Олія — 100 мл
- Винний оцет — 100 мл
Як приготувати запечений перець з часником на зиму
- З перцю приберіть серединку з насінням.
- Очищений перець викладіть на застелене пергаментом деко.
- Запікайте перець у духовці при 200 градусах на режимі "Гриль" приблизно 15–20 хвилин.
- Коли перець підпечеться, дістаньте деко і переверніть овочі, щоб рівномірно запеклися з усіх боків.
- Готовий перець перекладіть у велику каструлю й накрийте кришкою. Сік, який виділився при запіканні, також вилийте в каструлю. Через 15 хвилин очистіть перець від шкірки.
- Очищений перець наріжте на невеликі квадратики.
- Часник наріжте слайсами. Дрібно наріжте петрушку.
- У миску з перцем додайте часник, петрушку, сіль, влийте олію та винний оцет. Усе ретельно перемішайте. За бажанням можна додати столову ложку цукру.
- Розкладіть готовий перець по банках.
- Стерилізуйте заготівлю 15 хвилин після закипання води, а потім закатайте.