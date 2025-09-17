Вкуснее, чем лечо: как приготовить запеченный перец с чесноком на зиму
Закуска из перца вкусно есть и с мясом, и просто с хлебом
Если вы уже приготовили на зиму лечо из перца, попробуйте еще этот рецепт. Запеченный перец с чесноком – простая в приготовлении, но невероятно вкусная закуска. Благодаря запеканию овощи становятся еще более ароматными и нежными, а чеснок придает блюду пикантность. Такой перец может быть и самостоятельным блюдом, и как дополнение к гарнирам и мясным блюдам.
Рецептом поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen. Из указанного количества продуктов выходит примерно три полулитровых банки консервации.
Ингредиенты
- Перец сладкий красный – 3,5 кг (нечищеный)
- Чеснок – 2 головки (примерно 150 г)
- Петрушка свежая — 50 г
- Соль – 1,5 ст. л.
- Растительное масло — 100 мл
- Винный уксус — 100 мл
Как приготовить запеченный перец с чесноком на зиму
- Удалите серединку с семенами из перцев.
- Очищенный перец выложите на застеленный пергаментом противень.
- Запекайте перец в духовке при 200 градусах на режиме "Гриль" примерно 15–20 минут.
- Когда перец подпечется, достаньте противень и переверните овощи, чтобы равномерно запеклись со всех сторон.
- Готовый перец переложите в большую кастрюлю и накройте крышкой. Сок, который выделился при запекании, также вылейте в кастрюлю. Через 15 минут очистите перец от кожицы.
- Очищенный перец нарежьте на небольшие квадратики.
- Чеснок нарежьте слайсами. Мелко нарежьте петрушку.
- В миску с перцем добавьте чеснок, петрушку, соль, влейте масло и винный уксус. Все тщательно перемешайте. При желании можно добавить столовую ложку сахара.
- Разложите готовый перец по банкам.
- Стерилизуйте заготовку 15 минут после закипания воды, после чего закройте банки.