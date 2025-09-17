Вкуснее, чем лечо: как приготовить запеченный перец с чесноком на зиму

Закуска из перца вкусно есть и с мясом, и просто с хлебом

Если вы уже приготовили на зиму лечо из перца, попробуйте еще этот рецепт. Запеченный перец с чесноком – простая в приготовлении, но невероятно вкусная закуска. Благодаря запеканию овощи становятся еще более ароматными и нежными, а чеснок придает блюду пикантность. Такой перец может быть и самостоятельным блюдом, и как дополнение к гарнирам и мясным блюдам.

Рецептом поделились на YouTube-канале Nekrasovakitchen. Из указанного количества продуктов выходит примерно три полулитровых банки консервации.

Ингредиенты

Перец сладкий красный – 3,5 кг (нечищеный)

Чеснок – 2 головки (примерно 150 г)

Петрушка свежая — 50 г

Соль – 1,5 ст. л.

Растительное масло — 100 мл

Винный уксус — 100 мл

Как приготовить запеченный перец с чесноком на зиму