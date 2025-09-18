Рус

Аромат, що зведе з розуму сусідів: печені яблука за 15 хвилин (відео)

Марія Швець
Смачні, апетитні, для всієї родини. Фото instagram.com

Рецепт простого, але дуже смачного десерту, який легко і швидко готувати

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі, який чудово смакує як у свіжому вигляді, так і в різноманітних стравах. З нього готують соки, варення, джеми, пироги, а також традиційні мочені яблука, що зберігають свою користь протягом зими.

Цей плід поєднує в собі легку кислинку та солодкість, даруючи відчуття свіжості й затишку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматні печені яблука — простий і надзвичайно смачний десерт, знайомий багатьом ще з дитинства. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_miroshnikova".

Як приготувати печені яблука

Інгредієнти

  • яблука – 4 шт.;
  • горіхи – 50 г;
  • сухофрукти – 50 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • кориця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування

  1. Вибрати стиглі яблука та ретельно помити.
  2. Розрізати яблука навпіл і видалити серцевину.
  3. Викласти половинки яблук на деко, застелене пергаментом.
  4. Наповнити поглиблення горіхами та сухофруктами.
  5. Посипати корицею та полити медом.
  6. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.
