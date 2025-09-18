Аромат, що зведе з розуму сусідів: печені яблука за 15 хвилин (відео)

Рецепт простого, але дуже смачного десерту, який легко і швидко готувати

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі, який чудово смакує як у свіжому вигляді, так і в різноманітних стравах. З нього готують соки, варення, джеми, пироги, а також традиційні мочені яблука, що зберігають свою користь протягом зими.

Цей плід поєднує в собі легку кислинку та солодкість, даруючи відчуття свіжості й затишку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматні печені яблука — простий і надзвичайно смачний десерт, знайомий багатьом ще з дитинства. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_miroshnikova".

Як приготувати печені яблука

Інгредієнти

яблука – 4 шт.;

горіхи – 50 г;

сухофрукти – 50 г;

мед – 2 ст. л.;

кориця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування