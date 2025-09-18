Аромат, що зведе з розуму сусідів: печені яблука за 15 хвилин (відео)
-
-
Рецепт простого, але дуже смачного десерту, який легко і швидко готувати
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі, який чудово смакує як у свіжому вигляді, так і в різноманітних стравах. З нього готують соки, варення, джеми, пироги, а також традиційні мочені яблука, що зберігають свою користь протягом зими.
Цей плід поєднує в собі легку кислинку та солодкість, даруючи відчуття свіжості й затишку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматні печені яблука — простий і надзвичайно смачний десерт, знайомий багатьом ще з дитинства. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_miroshnikova".
Як приготувати печені яблука
Інгредієнти
- яблука – 4 шт.;
- горіхи – 50 г;
- сухофрукти – 50 г;
- мед – 2 ст. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
Спосіб приготування
- Вибрати стиглі яблука та ретельно помити.
- Розрізати яблука навпіл і видалити серцевину.
- Викласти половинки яблук на деко, застелене пергаментом.
- Наповнити поглиблення горіхами та сухофруктами.
- Посипати корицею та полити медом.
- Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.