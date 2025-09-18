Укр

Аромат, что сведет с ума соседей: печеные яблоки за 15 минут (видео)

Мария Швец
Вкусные, аппетитные, для всей семьи
Рецепт простого, но вкусного десерта, который легко и быстро готовить

Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире, который прекрасно подходит как в свежем виде, так и в разнообразных блюдах. Из него готовят соки, варенье, джемы, пироги, а также традиционные моченые яблоки, сохраняющие свою пользу в течение зимы.

Этот плод сочетает в себе легкую кислинку и сладость, даря ощущение свежести и уюта. Но сегодня мы предлагаем приготовить ароматные печеные яблоки — простой и вкуснейший десерт, знакомый многим еще с детства. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " diana_miroshnikova ".

Как приготовить печеные яблоки

Ингредиенты

  • яблоки – 4 шт.;
  • орехи – 50 г;
  • сухофрукты – 50 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • корица – 1 ч. л.;

Способ приготовления

  1. Выбрать спелые яблоки и тщательно вымыть.
  2. Разрезать яблоки пополам и удалить сердцевину.
  3. Выложить половинки яблок на противень, застеленный пергаментом.
  4. Наполнить углубление орехами и сухофруктами.
  5. Посыпать корицей и полить медом.
  6. Запекать в разогретой духовке до 180 °C 15 минут.
