Аромат, что сведет с ума соседей: печеные яблоки за 15 минут (видео)
Рецепт простого, но вкусного десерта, который легко и быстро готовить
Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире, который прекрасно подходит как в свежем виде, так и в разнообразных блюдах. Из него готовят соки, варенье, джемы, пироги, а также традиционные моченые яблоки, сохраняющие свою пользу в течение зимы.
Этот плод сочетает в себе легкую кислинку и сладость, даря ощущение свежести и уюта. Но сегодня мы предлагаем приготовить ароматные печеные яблоки — простой и вкуснейший десерт, знакомый многим еще с детства. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " diana_miroshnikova ".
Как приготовить печеные яблоки
Ингредиенты
- яблоки – 4 шт.;
- орехи – 50 г;
- сухофрукты – 50 г;
- мед – 2 ст. л.;
- корица – 1 ч. л.;
Способ приготовления
- Выбрать спелые яблоки и тщательно вымыть.
- Разрезать яблоки пополам и удалить сердцевину.
- Выложить половинки яблок на противень, застеленный пергаментом.
- Наполнить углубление орехами и сухофруктами.
- Посыпать корицей и полить медом.
- Запекать в разогретой духовке до 180 °C 15 минут.