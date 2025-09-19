Помідори на зиму без солі, цукру та оцту: простий рецепт консервації

За цим рецептом помідори зберігають свій натуральний смак

Зазвичай помідори на зиму закривають з використанням солі, цукру та оцту. Але є спосіб запастися томатами, максимально зберігши їхній натуральний смак. Для цього вам не знадобляться спеції чи якісь інші добавки. Потрібні лише помідори, вода та лід.

Рецептом помідорів у власному соку поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі. Вона рекомендує використовувати такі томати для приготування яєчні, піци, салатів та інших страв.

Інгредієнти

Помідори (бажано великі)

Вода

Лід

Етапи приготування