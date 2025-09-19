Рус

Помідори на зиму без солі, цукру та оцту: простий рецепт консервації

Наталя Граковська
Помідори у власному соку готуються легко
Помідори у власному соку готуються легко. Фото Pinterest

За цим рецептом помідори зберігають свій натуральний смак

Зазвичай помідори на зиму закривають з використанням солі, цукру та оцту. Але є спосіб запастися томатами, максимально зберігши їхній натуральний смак. Для цього вам не знадобляться спеції чи якісь інші добавки. Потрібні лише помідори, вода та лід.

Рецептом помідорів у власному соку поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі. Вона рекомендує використовувати такі томати для приготування яєчні, піци, салатів та інших страв.

Інгредієнти

  • Помідори (бажано великі)
  • Вода
  • Лід

Етапи приготування

  1. Зробіть на кожному помідорі неглибокі надрізи. Це допоможе легко зняти шкірку після бланшування.
  2. Доведіть воду до кипіння та відправте в неї помідори на 2 хвилини.
  3. Тим часом підготуйте холодну воду з льодом. Через 2 хвилини дістаньте помідори з окропу та одразу перекладіть в крижану воду. Залиште їх там приблизно на 5 хвилин.
  4. Після охолодження обережно зніміть шкірку з помідорів. Вона має легко відходити.
  5. Якщо помідори великі, розріжте їх на шматочки, щоб зручніше було наповнювати банки. Якщо помідори дрібні (наприклад, сорт "сливка"), можна залишити їх цілими.
  6. Щільно утрамбуйте помідори в чисті банки та закрийте кришками.
  7. Покладіть рушник на дно великої каструлі та обережно поставте банки. Заливайте банки холодною водою так, щоб вона була приблизно на 1-2 см вище банок. Переконайтеся, що банки не стоять впритул одна до одної, щоб уникнути пошкодження.
  8. Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і стерилізуйте 30 хвилин.
  9. Дістаньте банки з каструлі та залиште їх до повного остигання. Після остигання помідори готові до вживання або зберігання.
