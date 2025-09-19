Помідори на зиму без солі, цукру та оцту: простий рецепт консервації
За цим рецептом помідори зберігають свій натуральний смак
Зазвичай помідори на зиму закривають з використанням солі, цукру та оцту. Але є спосіб запастися томатами, максимально зберігши їхній натуральний смак. Для цього вам не знадобляться спеції чи якісь інші добавки. Потрібні лише помідори, вода та лід.
Рецептом помідорів у власному соку поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі. Вона рекомендує використовувати такі томати для приготування яєчні, піци, салатів та інших страв.
Інгредієнти
- Помідори (бажано великі)
- Вода
- Лід
Етапи приготування
- Зробіть на кожному помідорі неглибокі надрізи. Це допоможе легко зняти шкірку після бланшування.
- Доведіть воду до кипіння та відправте в неї помідори на 2 хвилини.
- Тим часом підготуйте холодну воду з льодом. Через 2 хвилини дістаньте помідори з окропу та одразу перекладіть в крижану воду. Залиште їх там приблизно на 5 хвилин.
- Після охолодження обережно зніміть шкірку з помідорів. Вона має легко відходити.
- Якщо помідори великі, розріжте їх на шматочки, щоб зручніше було наповнювати банки. Якщо помідори дрібні (наприклад, сорт "сливка"), можна залишити їх цілими.
- Щільно утрамбуйте помідори в чисті банки та закрийте кришками.
- Покладіть рушник на дно великої каструлі та обережно поставте банки. Заливайте банки холодною водою так, щоб вона була приблизно на 1-2 см вище банок. Переконайтеся, що банки не стоять впритул одна до одної, щоб уникнути пошкодження.
- Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і стерилізуйте 30 хвилин.
- Дістаньте банки з каструлі та залиште їх до повного остигання. Після остигання помідори готові до вживання або зберігання.