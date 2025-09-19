Укр

Помидоры на зиму без соли, сахара и уксуса: простой рецепт консервации

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помидоры в собственном соку готовятся легко
Помидоры в собственном соку готовятся легко. Фото Pinterest

По этому рецепту помидоры сохраняют свой натуральный вкус

Обычно помидоры на зиму закрывают с использованием соли, сахара и уксуса. Но есть способ запастись томатами, максимально сохранив их натуральный вкус. Для этого вам не понадобятся специи или какие-либо другие добавки. Нужны только помидоры, вода и лед.

Рецептом помидоров в собственном соку поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале. Она рекомендует использовать такие помидоры для приготовления яичницы, пиццы, салатов и других блюд.

Ингредиенты

  • Помидоры (желательно крупные)
  • Вода
  • Лед

Этапы приготовления

  1. Сделайте на каждом помидоре неглубокие надрезы. Это поможет легко снять кожуру после бланширования.
  2. Доведите воду до кипения и отправьте в нее помидоры на 2 минуты.
  3. Тем временем подготовьте холодную воду со льдом. Через 2 минуты достаньте помидоры из кипятка и сразу переложите в ледяную воду. Оставьте их там примерно на 5 минут.
  4. После охлаждения осторожно снимите кожуру с помидоров. Она должна легко отходить.
  5. Если помидоры крупные, разрежьте их на кусочки, чтобы удобнее было наполнять банки. Если помидоры мелкие (например, сорт "сливка"), можно оставить их целыми.
  6. Плотно утрамбуйте помидоры в чистые банки и закройте крышками.
  7. Положите полотенце на дно большой кастрюли и осторожно поставьте банки. Заливайте банки холодной водой так, чтобы она была примерно на 1-2 см выше банок. Убедитесь, что банки не стоят вплотную друг к другу, чтобы избежать повреждения.
  8. Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и стерилизуйте 30 минут.
  9. Достаньте банки из кастрюли и оставьте их до полного остывания. После остывания помидоры готовы к употреблению или хранению.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация