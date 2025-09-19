Помидоры на зиму без соли, сахара и уксуса: простой рецепт консервации
По этому рецепту помидоры сохраняют свой натуральный вкус
Обычно помидоры на зиму закрывают с использованием соли, сахара и уксуса. Но есть способ запастись томатами, максимально сохранив их натуральный вкус. Для этого вам не понадобятся специи или какие-либо другие добавки. Нужны только помидоры, вода и лед.
Рецептом помидоров в собственном соку поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале. Она рекомендует использовать такие помидоры для приготовления яичницы, пиццы, салатов и других блюд.
Ингредиенты
- Помидоры (желательно крупные)
- Вода
- Лед
Этапы приготовления
- Сделайте на каждом помидоре неглубокие надрезы. Это поможет легко снять кожуру после бланширования.
- Доведите воду до кипения и отправьте в нее помидоры на 2 минуты.
- Тем временем подготовьте холодную воду со льдом. Через 2 минуты достаньте помидоры из кипятка и сразу переложите в ледяную воду. Оставьте их там примерно на 5 минут.
- После охлаждения осторожно снимите кожуру с помидоров. Она должна легко отходить.
- Если помидоры крупные, разрежьте их на кусочки, чтобы удобнее было наполнять банки. Если помидоры мелкие (например, сорт "сливка"), можно оставить их целыми.
- Плотно утрамбуйте помидоры в чистые банки и закройте крышками.
- Положите полотенце на дно большой кастрюли и осторожно поставьте банки. Заливайте банки холодной водой так, чтобы она была примерно на 1-2 см выше банок. Убедитесь, что банки не стоят вплотную друг к другу, чтобы избежать повреждения.
- Доведите воду до кипения, затем убавьте огонь и стерилизуйте 30 минут.
- Достаньте банки из кастрюли и оставьте их до полного остывания. После остывания помидоры готовы к употреблению или хранению.