Помидоры на зиму без соли, сахара и уксуса: простой рецепт консервации

По этому рецепту помидоры сохраняют свой натуральный вкус

Обычно помидоры на зиму закрывают с использованием соли, сахара и уксуса. Но есть способ запастись томатами, максимально сохранив их натуральный вкус. Для этого вам не понадобятся специи или какие-либо другие добавки. Нужны только помидоры, вода и лед.

Рецептом помидоров в собственном соку поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале. Она рекомендует использовать такие помидоры для приготовления яичницы, пиццы, салатов и других блюд.

Ингредиенты

Помидоры (желательно крупные)

Вода

Лед

Этапы приготовления