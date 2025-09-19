Рус

Цей тертий яблучний пиріг виходить в усіх: як зробити повітряне тісто та соковиту начинку

Наталя Граковська
Тертий пиріг із яблуками
Тертий пиріг із яблуками. Фото Скріншот YouTube

Легкий рецепт яблучного пирога

Тертий яблучний пиріг готується з простих продуктів, але при цьому виходить ароматним та ніжним. Тонке тісто, соковита яблучна начинка з легкою кислинкою та золотиста скоринка роблять його універсальним десертом до чаю чи кави.

Рецептом тертого пирога з яблуками на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка ask_edith.

Інгредієнти

  • 200 г вершкового масла 82% кімнатної температури
  • 100 г цукру
  • 2 яйця
  • 450 г борошна
  • 1 ч.л. розпушувача
  • 5-6 середніх солодких яблук

Як приготувати тертий яблучний пиріг

  1. Збиваємо масло з цукром. По черзі додаємо яйця і ретельно вимішуємо.
  2. Додаємо просіяне борошно, розпушувач, замішуємо мʼяке тісто.
  3. Ділимо тісто. ⅓ частину кладемо в морозилку, а решту тіста — в холодильник на годину.
  4. Яблука натираємо на терці, додаємо корицю та тушкуємо до загустіння на сковороді 15 хвилин.
  5. На пергаменті розкочуємо більшу частину тіста, на нього викладаємо тушковані яблука, зверху натираємо другу частину тіста з морозилки.
  6. Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.
