Цей тертий яблучний пиріг виходить в усіх: як зробити повітряне тісто та соковиту начинку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Легкий рецепт яблучного пирога
Тертий яблучний пиріг готується з простих продуктів, але при цьому виходить ароматним та ніжним. Тонке тісто, соковита яблучна начинка з легкою кислинкою та золотиста скоринка роблять його універсальним десертом до чаю чи кави.
Рецептом тертого пирога з яблуками на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка ask_edith.
Інгредієнти
- 200 г вершкового масла 82% кімнатної температури
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 450 г борошна
- 1 ч.л. розпушувача
- 5-6 середніх солодких яблук
Як приготувати тертий яблучний пиріг
- Збиваємо масло з цукром. По черзі додаємо яйця і ретельно вимішуємо.
- Додаємо просіяне борошно, розпушувач, замішуємо мʼяке тісто.
- Ділимо тісто. ⅓ частину кладемо в морозилку, а решту тіста — в холодильник на годину.
- Яблука натираємо на терці, додаємо корицю та тушкуємо до загустіння на сковороді 15 хвилин.
- На пергаменті розкочуємо більшу частину тіста, на нього викладаємо тушковані яблука, зверху натираємо другу частину тіста з морозилки.
- Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.