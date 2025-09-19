Укр

Этот тертый яблочный пирог получается у всех: как сделать воздушное тесто и сочную начинку

Наталья Граковская
Тертый пирог с яблоками
Тертый пирог с яблоками. Фото Скриншот YouTube

Легкий рецепт яблочного пирога

Тертый яблочный пирог готовится из простых продуктов, но при этом получается ароматным и нежным. Тонкое тесто, сочная яблочная начинка с легкой кислинкой и золотистая корочка делают его универсальным десертом к чаю или кофе.

Рецептом тертого пирога с яблоками на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ask_edith.

Ингредиенты

  • 200 г сливочного масла 82% комнатной температуры
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 450 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 5-6 средних сладких яблок

Как приготовить тертый яблочный пирог

  1. Взбиваем масло с сахаром. По очереди добавляем яйца и тщательно вымешиваем.
  2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто.
  3. Делим тесто. ⅓ часть кладем в морозилку, а остальное тесто — в холодильник на час.
  4. Яблоки натираем на терке, добавляем корицу и тушим до загустения на сковороде 15 минут.
  5. На пергаменте раскатываем большую часть теста, на него выкладываем тушеные яблоки, сверху натираем вторую часть теста из морозилки.
  6. Выпекаем при 180 градусах 40 минут.
