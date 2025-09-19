Этот тертый яблочный пирог получается у всех: как сделать воздушное тесто и сочную начинку

Легкий рецепт яблочного пирога

Тертый яблочный пирог готовится из простых продуктов, но при этом получается ароматным и нежным. Тонкое тесто, сочная яблочная начинка с легкой кислинкой и золотистая корочка делают его универсальным десертом к чаю или кофе.

Рецептом тертого пирога с яблоками на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ask_edith.

Ингредиенты

200 г сливочного масла 82% комнатной температуры

100 г сахара

2 яйца

450 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

5-6 средних сладких яблок

Как приготовить тертый яблочный пирог