Этот тертый яблочный пирог получается у всех: как сделать воздушное тесто и сочную начинку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Легкий рецепт яблочного пирога
Тертый яблочный пирог готовится из простых продуктов, но при этом получается ароматным и нежным. Тонкое тесто, сочная яблочная начинка с легкой кислинкой и золотистая корочка делают его универсальным десертом к чаю или кофе.
Рецептом тертого пирога с яблоками на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ask_edith.
Ингредиенты
- 200 г сливочного масла 82% комнатной температуры
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 450 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 5-6 средних сладких яблок
Как приготовить тертый яблочный пирог
- Взбиваем масло с сахаром. По очереди добавляем яйца и тщательно вымешиваем.
- Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто.
- Делим тесто. ⅓ часть кладем в морозилку, а остальное тесто — в холодильник на час.
- Яблоки натираем на терке, добавляем корицу и тушим до загустения на сковороде 15 минут.
- На пергаменте раскатываем большую часть теста, на него выкладываем тушеные яблоки, сверху натираем вторую часть теста из морозилки.
- Выпекаем при 180 градусах 40 минут.