Готуються дуже просто: рецепт маринованих помідорів "Сливка"

Мариновані помідори стануть ідеальною закускою на зиму

Мариновані помідори — це простий спосіб забезпечити себе смачними овочами на весь холодний сезон. Завдяки особливому поєднанню спецій і солодко-кислого маринаду, помідори виходять неймовірно смачними та ароматними.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка danilchenko_77. Дотримуйтесь всіх рекомендацій і ваша заготівля зберігатиметься всю зиму.

Інгредієнти

2-3 кільця цибулі

1 лавровий лист

3 горошини духмяного перцю

петрушка

2 зубчики часнику

1 ч.л. зерен гірчиці

помідори сорт "Сливка"

1/2 гострого перцю

Маринад:

2,5 л вода

300 г цукру

100 г солі

200 г оцту 9%

Як замаринувати помідори на зиму