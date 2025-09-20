Готуються дуже просто: рецепт маринованих помідорів "Сливка"
Мариновані помідори стануть ідеальною закускою на зиму
Мариновані помідори — це простий спосіб забезпечити себе смачними овочами на весь холодний сезон. Завдяки особливому поєднанню спецій і солодко-кислого маринаду, помідори виходять неймовірно смачними та ароматними.
Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка danilchenko_77. Дотримуйтесь всіх рекомендацій і ваша заготівля зберігатиметься всю зиму.
Інгредієнти
- 2-3 кільця цибулі
- 1 лавровий лист
- 3 горошини духмяного перцю
- петрушка
- 2 зубчики часнику
- 1 ч.л. зерен гірчиці
- помідори сорт "Сливка"
- 1/2 гострого перцю
Маринад:
- 2,5 л вода
- 300 г цукру
- 100 г солі
- 200 г оцту 9%
Як замаринувати помідори на зиму
- Помийте помідори та розріжте їх навпіл, а гострий перець — вздовж.
- На дно кожної підготовленої (чистої та стерилізованої) банки покладіть: 2-3 кільця цибулі, 1 лавровий лист, 3 горошини духмяного перцю, петрушку, 2 зубчики часнику, 1 чайну ложку зерен гірчиці.
- Щільно укладіть помідори в банки зрізом донизу.
- В середину кожної банки додайте половину гострого перцю.
- У великій каструлі змішайте воду, цукор та сіль. Доведіть суміш до кипіння, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Зніміть каструлю з вогню та обережно влийте оцет.
- Залийте банки з овочами гарячим маринадом доверху. Накрийте банки кришками (не закручуйте, а просто покладіть зверху). Поставте банки в широку каструлю з гарячою водою для стерилізації. Вода повинна доходити приблизно до "плічок" банок. Доведіть воду в каструлі до кипіння та стерилізуйте банки протягом 7 хвилин.
- Акуратно вийміть банки з каструлі та відразу закатайте їх кришками. Переверніть банки догори дном. Загорніть їх у ковдру або рушник і залиште до повного охолодження.