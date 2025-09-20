Рус

Готуються дуже просто: рецепт маринованих помідорів "Сливка"

Наталя Граковська
Мариновані помідори "Сливка"
Мариновані помідори "Сливка". Фото Колаж "Телеграф"

Мариновані помідори стануть ідеальною закускою на зиму

Мариновані помідори — це простий спосіб забезпечити себе смачними овочами на весь холодний сезон. Завдяки особливому поєднанню спецій і солодко-кислого маринаду, помідори виходять неймовірно смачними та ароматними.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка danilchenko_77. Дотримуйтесь всіх рекомендацій і ваша заготівля зберігатиметься всю зиму.

Інгредієнти

  • 2-3 кільця цибулі
  • 1 лавровий лист
  • 3 горошини духмяного перцю
  • петрушка
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ч.л. зерен гірчиці
  • помідори сорт "Сливка"
  • 1/2 гострого перцю

Маринад:

  • 2,5 л вода
  • 300 г цукру
  • 100 г солі
  • 200 г оцту 9%

Як замаринувати помідори на зиму

  1. Помийте помідори та розріжте їх навпіл, а гострий перець — вздовж.
  2. На дно кожної підготовленої (чистої та стерилізованої) банки покладіть: 2-3 кільця цибулі, 1 лавровий лист, 3 горошини духмяного перцю, петрушку, 2 зубчики часнику, 1 чайну ложку зерен гірчиці.
  3. Щільно укладіть помідори в банки зрізом донизу.
  4. В середину кожної банки додайте половину гострого перцю.
  5. У великій каструлі змішайте воду, цукор та сіль. Доведіть суміш до кипіння, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Зніміть каструлю з вогню та обережно влийте оцет.
  6. Залийте банки з овочами гарячим маринадом доверху. Накрийте банки кришками (не закручуйте, а просто покладіть зверху). Поставте банки в широку каструлю з гарячою водою для стерилізації. Вода повинна доходити приблизно до "плічок" банок. Доведіть воду в каструлі до кипіння та стерилізуйте банки протягом 7 хвилин.
  7. Акуратно вийміть банки з каструлі та відразу закатайте їх кришками. Переверніть банки догори дном. Загорніть їх у ковдру або рушник і залиште до повного охолодження.
