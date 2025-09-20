Готовятся очень просто: рецепт маринованных помидоров "Сливка"

Маринованные помидоры станут идеальной закуской на зиму

Маринованные помидоры — это простой способ обеспечить себя вкусными овощами на весь холодный сезон. Благодаря особому сочетанию специй и кисло-сладкого маринада, помидоры получаются невероятно вкусными и ароматными.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша danilchenko_77. Соблюдайте все рекомендации и ваша заготовка будет храниться всю зиму.

Ингредиенты

2-3 колечка лука

1 лавровый лист

3 горошины душистого перца

петрушка

2 зубчика чеснока

1 ч.л. зерен горчицы

помидоры сорт "Сливка"

1/2 горького перца

Маринад:

2,5 л вода

300 г сахара

100 г соли

200 г уксуса 9%

Как замариновать помидоры на зиму