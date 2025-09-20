Укр

Готовятся очень просто: рецепт маринованных помидоров "Сливка"

Наталья Граковская
Маринованные помидоры "Сливка"
Маринованные помидоры "Сливка". Фото Коллаж "Телеграф"

Маринованные помидоры станут идеальной закуской на зиму

Маринованные помидоры — это простой способ обеспечить себя вкусными овощами на весь холодный сезон. Благодаря особому сочетанию специй и кисло-сладкого маринада, помидоры получаются невероятно вкусными и ароматными.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша danilchenko_77. Соблюдайте все рекомендации и ваша заготовка будет храниться всю зиму.

Ингредиенты

  • 2-3 колечка лука
  • 1 лавровый лист
  • 3 горошины душистого перца
  • петрушка
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. зерен горчицы
  • помидоры сорт "Сливка"
  • 1/2 горького перца

Маринад:

  • 2,5 л вода
  • 300 г сахара
  • 100 г соли
  • 200 г уксуса 9%

Как замариновать помидоры на зиму

  1. Помойте помидоры и разрежьте их пополам, а острый перец — вдоль.
  2. На дно каждой подготовленной (чистой и стерилизованной) банки положите: 2-3 кольца лука, 1 лавровый лист, 3 горошины душистого перца, петрушку, 2 зубчика чеснока, 1 чайную ложку зерен горчицы.
  3. Плотно уложите помидоры в банки срезом вниз.
  4. В середину каждой банки добавьте половину острого перца.
  5. В большой кастрюле смешайте воду, сахар и соль. Доведите смесь до кипения, чтобы сахар и соль полностью растворились. Снимите кастрюлю с огня и осторожно влейте уксус.
  6. Залейте банки с овощами горячим маринадом доверху. Накройте банки крышками (не закручивайте, а просто положите сверху). Поставьте банки в широкую кастрюлю с горячей водой для стерилизации. Вода должна доходить примерно до "плечиков" банок. Доведите воду в кастрюле до кипения и стерилизуйте банки в течение 7 минут.
  7. Аккуратно выньте банки из кастрюли и сразу закатайте их крышками. Переверните банки вверх дном. Заверните их в одеяло или полотенце и оставьте до полного остывания.
