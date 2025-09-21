Помідори шматочками: зимова закуска, від якої пальчики оближеш (відео)

Чудова закуска до будь-якої події

Помідори – це соковитий овоч, без якого важко уявити літній чи зимовий стіл. З них готують салати, соуси, закуски, а також різноманітні консервації. Особливу популярність мають пікантні помідори по-грузинськи, які мають насичений аромат спецій і зелені.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і дуже смачний варіант – помідори шматочками, які стануть чудовою зимовою закускою для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".

Як приготувати помідори шматочками

Інгредієнти

помідори – 2 кг;

часник – 1 головка;

перець болгарський – 2 шт.;

зелень (кріп, петрушка) – 1 пучок;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 3 ст. л.;

оцет 9% – 80 мл;

вода – 1 л.

Спосіб приготування: