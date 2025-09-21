Рус

Помідори шматочками: зимова закуска, від якої пальчики оближеш (відео)

Марія Швець
Соковита закуска на весь рік
Соковита закуска на весь рік. Фото instagram.com

Чудова закуска до будь-якої події

Помідори – це соковитий овоч, без якого важко уявити літній чи зимовий стіл. З них готують салати, соуси, закуски, а також різноманітні консервації. Особливу популярність мають пікантні помідори по-грузинськи, які мають насичений аромат спецій і зелені.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і дуже смачний варіант – помідори шматочками, які стануть чудовою зимовою закускою для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".

Як приготувати помідори шматочками

Інгредієнти

  • помідори – 2 кг;
  • часник – 1 головка;
  • перець болгарський – 2 шт.;
  • зелень (кріп, петрушка) – 1 пучок;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • оцет 9% – 80 мл;
  • вода – 1 л.

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори, обсушити та нарізати шматочками.
  2. Подрібнити болгарський перець, часник і зелень.
  3. Укласти шарами в стерилізовані банки: помідори, зелень, перець і часник.
  4. Приготувати маринад: у воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння та влити оцет.
  5. Залити гарячим маринадом банки з овочами.
  6. Закрити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома