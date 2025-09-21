Помідори шматочками: зимова закуска, від якої пальчики оближеш (відео)
Чудова закуска до будь-якої події
Помідори – це соковитий овоч, без якого важко уявити літній чи зимовий стіл. З них готують салати, соуси, закуски, а також різноманітні консервації. Особливу популярність мають пікантні помідори по-грузинськи, які мають насичений аромат спецій і зелені.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і дуже смачний варіант – помідори шматочками, які стануть чудовою зимовою закускою для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".
Як приготувати помідори шматочками
Інгредієнти
- помідори – 2 кг;
- часник – 1 головка;
- перець болгарський – 2 шт.;
- зелень (кріп, петрушка) – 1 пучок;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 3 ст. л.;
- оцет 9% – 80 мл;
- вода – 1 л.
Спосіб приготування:
- Помити помідори, обсушити та нарізати шматочками.
- Подрібнити болгарський перець, часник і зелень.
- Укласти шарами в стерилізовані банки: помідори, зелень, перець і часник.
- Приготувати маринад: у воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння та влити оцет.
- Залити гарячим маринадом банки з овочами.
- Закрити кришками, укутати й залишити до повного охолодження.