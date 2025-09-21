Помидоры кусочками: зимняя закуска, от которой пальчики оближешь (видео)
-
-
Читати українською
Прекрасная закуска к любому событию
Помидоры – это сочный овощ, без которого трудно представить летний или зимний стол. Из них готовят салаты, соусы, закуски, а также всевозможные консервации. Особую популярность имеют пикантные помидоры по-грузински, имеющие насыщенный аромат специй и зелени.
Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант – помидоры кусочками, которые станут великолепной зимней закуской для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".
Как приготовить помидоры кусочками
Ингредиенты
- помидоры – 2 кг;
- чеснок – 1 головка;
- перец болгарский – 2 шт.;
- зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- уксус 9% – 80 мл;
- вода – 1 л.
Способ приготовления:
- Помыть помидоры, обсушить и порезать кусочками.
- Измельчить болгарский перец, чеснок и зелень.
- Уложить слоями в стерилизованные банки: помидоры, зелень, перец и чеснок.
- Приготовить маринад: растворить в воде соль и сахар, довести до кипения и влить уксус.
- Залить горячим маринадом банки с овощами.
- Закрыть крышками, укутать и оставить до полного охлаждения.