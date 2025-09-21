Укр

Помидоры кусочками: зимняя закуска, от которой пальчики оближешь (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сочная закуска на весь год
Сочная закуска на весь год. Фото instagram.com

Прекрасная закуска к любому событию

Помидоры – это сочный овощ, без которого трудно представить летний или зимний стол. Из них готовят салаты, соусы, закуски, а также всевозможные консервации. Особую популярность имеют пикантные помидоры по-грузински, имеющие насыщенный аромат специй и зелени.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант – помидоры кусочками, которые станут великолепной зимней закуской для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".

Как приготовить помидоры кусочками

Ингредиенты

  • помидоры – 2 кг;
  • чеснок – 1 головка;
  • перец болгарский – 2 шт.;
  • зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • уксус 9% – 80 мл;
  • вода – 1 л.

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры, обсушить и порезать кусочками.
  2. Измельчить болгарский перец, чеснок и зелень.
  3. Уложить слоями в стерилизованные банки: помидоры, зелень, перец и чеснок.
  4. Приготовить маринад: растворить в воде соль и сахар, довести до кипения и влить уксус.
  5. Залить горячим маринадом банки с овощами.
  6. Закрыть крышками, укутать и оставить до полного охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Закуска #Готовим дома