Помидоры кусочками: зимняя закуска, от которой пальчики оближешь (видео)

Прекрасная закуска к любому событию

Помидоры – это сочный овощ, без которого трудно представить летний или зимний стол. Из них готовят салаты, соусы, закуски, а также всевозможные консервации. Особую популярность имеют пикантные помидоры по-грузински, имеющие насыщенный аромат специй и зелени.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант – помидоры кусочками, которые станут великолепной зимней закуской для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".

Как приготовить помидоры кусочками

Ингредиенты

помидоры – 2 кг;

чеснок – 1 головка;

перец болгарский – 2 шт.;

зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 3 ст. л.;

уксус 9% – 80 мл;

вода – 1 л.

Способ приготовления: