Готуйте зараз – насолоджуйтеся взимку: яблучне варення всього з тьох інгредієнтів

Марія Швець
Натуральні ласощі без консервантів
Натуральні ласощі без консервантів

Це не просто солодка заготівля, а справжній смак осені

Яблука — універсальний фрукт, з якого готують безліч страв: від свіжих салатів до печених десертів і компотів. Особливо смачними виходять печені яблука, які зберігають аромат і натуральну солодкість.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий варіант — яблучне варення всього з трьох інгредієнтів. Воно виходить ніжним, ароматним і чудово підходить як для сніданку, так і для десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".

Як приготувати яблучне варення

Інгредієнти:

  • яблука – 2 кг;
  • цукор – 1 кг;
  • лимонна кислота – на кінчику ножа;

Спосіб приготування:

  1. Промити яблука та нарізати невеликими шматочками.
  2. Пересипати яблука цукром і залишити на 1 годину.
  3. Перекласти яблука з цукром у каструлю.
  4. Довести суміш до кипіння.
  5. Додати лимонну кислоту та варити 10 хвилин.
  6. Розкласти гаряче варення у стерилізовані банки та закрутити кришками.
