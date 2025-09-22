Готуйте зараз – насолоджуйтеся взимку: яблучне варення всього з тьох інгредієнтів
-
-
Це не просто солодка заготівля, а справжній смак осені
Яблука — універсальний фрукт, з якого готують безліч страв: від свіжих салатів до печених десертів і компотів. Особливо смачними виходять печені яблука, які зберігають аромат і натуральну солодкість.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий варіант — яблучне варення всього з трьох інгредієнтів. Воно виходить ніжним, ароматним і чудово підходить як для сніданку, так і для десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".
Як приготувати яблучне варення
Інгредієнти:
- яблука – 2 кг;
- цукор – 1 кг;
- лимонна кислота – на кінчику ножа;
Спосіб приготування:
- Промити яблука та нарізати невеликими шматочками.
- Пересипати яблука цукром і залишити на 1 годину.
- Перекласти яблука з цукром у каструлю.
- Довести суміш до кипіння.
- Додати лимонну кислоту та варити 10 хвилин.
- Розкласти гаряче варення у стерилізовані банки та закрутити кришками.