Готуйте зараз – насолоджуйтеся взимку: яблучне варення всього з тьох інгредієнтів

Це не просто солодка заготівля, а справжній смак осені

Яблука — універсальний фрукт, з якого готують безліч страв: від свіжих салатів до печених десертів і компотів. Особливо смачними виходять печені яблука, які зберігають аромат і натуральну солодкість.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і швидкий варіант — яблучне варення всього з трьох інгредієнтів. Воно виходить ніжним, ароматним і чудово підходить як для сніданку, так і для десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".

Як приготувати яблучне варення

Інгредієнти:

яблука – 2 кг;

цукор – 1 кг;

лимонна кислота – на кінчику ножа;

Спосіб приготування: