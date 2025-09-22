Укр

Готовьте сейчас – наслаждайтесь зимой: яблочное варенье всего из тех ингредиентов

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Натуральное лакомство без консервантов
Натуральное лакомство без консервантов. Фото instagram.com

Это не просто сладкая заготовка, а настоящий вкус осени

Яблоки – универсальный фрукт, из которого готовят множество блюд: от свежих салатов до печеных десертов и компотов. Особенно вкусными получаются печеные яблоки, сохраняющие аромат и натуральную сладость.

Но сегодня мы предлагаем простой и быстрый вариант – яблочное варенье всего из трех ингредиентов. Оно получается нежным, ароматным и отлично подходит как для завтрака, так и для десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".

Как приготовить яблочное варенье

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 кг;
  • сахар – 1 кг;
  • лимонная кислота – на кончике ножа;

Способ приготовления:

  1. Промыть яблоки и порезать маленькими кусочками.
  2. Пересыпать яблоки сахаром и бросить на 1 час.
  3. Переложить яблоки с сахаром в кастрюлю.
  4. Довести смесь до кипения.
  5. Добавить лимонную кислоту и варить 10 минут.
  6. Разложить горячее варенье в стерилизованные банки и закрутить крышками.
Теги:
#Яблоко #Варенье #Готовим дома