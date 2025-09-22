Готовьте сейчас – наслаждайтесь зимой: яблочное варенье всего из тех ингредиентов
Это не просто сладкая заготовка, а настоящий вкус осени
Яблоки – универсальный фрукт, из которого готовят множество блюд: от свежих салатов до печеных десертов и компотов. Особенно вкусными получаются печеные яблоки, сохраняющие аромат и натуральную сладость.
Но сегодня мы предлагаем простой и быстрый вариант – яблочное варенье всего из трех ингредиентов. Оно получается нежным, ароматным и отлично подходит как для завтрака, так и для десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".
Как приготовить яблочное варенье
Ингредиенты:
- яблоки – 2 кг;
- сахар – 1 кг;
- лимонная кислота – на кончике ножа;
Способ приготовления:
- Промыть яблоки и порезать маленькими кусочками.
- Пересыпать яблоки сахаром и бросить на 1 час.
- Переложить яблоки с сахаром в кастрюлю.
- Довести смесь до кипения.
- Добавить лимонную кислоту и варить 10 минут.
- Разложить горячее варенье в стерилизованные банки и закрутить крышками.