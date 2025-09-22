Готовьте сейчас – наслаждайтесь зимой: яблочное варенье всего из тех ингредиентов

Это не просто сладкая заготовка, а настоящий вкус осени

Яблоки – универсальный фрукт, из которого готовят множество блюд: от свежих салатов до печеных десертов и компотов. Особенно вкусными получаются печеные яблоки, сохраняющие аромат и натуральную сладость.

Но сегодня мы предлагаем простой и быстрый вариант – яблочное варенье всего из трех ингредиентов. Оно получается нежным, ароматным и отлично подходит как для завтрака, так и для десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".

Как приготовить яблочное варенье

Ингредиенты:

яблоки – 2 кг;

сахар – 1 кг;

лимонная кислота – на кончике ножа;

Способ приготовления: