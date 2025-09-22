Маринований гострий перець на зиму: рецепт закуски без стерилізації

Маринований перець має насичений смак

Цей рецепт сподобається тим, хто не уявляє зиму без гострих та пікантних закусок. Маринований перець виходить вогняним на смак, ароматним і насиченим. Подавати гострий перець можна як самостійну закуску до м’яса чи шашлику, додавати в бутерброди або салати для пікантності. Він також смакує з картоплею, пловом чи гарячими стравами з бобових. З цими стравами його гострота розкривається особливо яскраво.

Рецептом в Instagram поділилася блогерка olenatimkiv.

Інгредієнти:

1 кг гострого перцю

1 л оцту 6%

8 ст.л. цукру(без вершка)

4 ч.л. солі

100 мл олії

Як приготувати гострий перець на зиму