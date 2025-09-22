Маринований гострий перець на зиму: рецепт закуски без стерилізації
-
-
Маринований перець має насичений смак
Цей рецепт сподобається тим, хто не уявляє зиму без гострих та пікантних закусок. Маринований перець виходить вогняним на смак, ароматним і насиченим. Подавати гострий перець можна як самостійну закуску до м’яса чи шашлику, додавати в бутерброди або салати для пікантності. Він також смакує з картоплею, пловом чи гарячими стравами з бобових. З цими стравами його гострота розкривається особливо яскраво.
Рецептом в Instagram поділилася блогерка olenatimkiv.
Інгредієнти:
- 1 кг гострого перцю
- 1 л оцту 6%
- 8 ст.л. цукру(без вершка)
- 4 ч.л. солі
- 100 мл олії
Як приготувати гострий перець на зиму
- У великій каструлі змішайте оцет, цукор, сіль та олію. Доведіть маринад до кипіння.
- Ретельно вимийте гострий перець. Обріжте хвостики. Перець наріжте на шматочки.
- Покладіть перець у стерилізовані банки та залийте киплячим маринадом.
- Закрутіть банки кришками. Стерилізувати цю закрутку не треба.