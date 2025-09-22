Рус

Маринований гострий перець на зиму: рецепт закуски без стерилізації

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гострий маринований перець
Гострий маринований перець. Фото Колаж "Телеграф"

Маринований перець має насичений смак

Цей рецепт сподобається тим, хто не уявляє зиму без гострих та пікантних закусок. Маринований перець виходить вогняним на смак, ароматним і насиченим. Подавати гострий перець можна як самостійну закуску до м’яса чи шашлику, додавати в бутерброди або салати для пікантності. Він також смакує з картоплею, пловом чи гарячими стравами з бобових. З цими стравами його гострота розкривається особливо яскраво.

Рецептом в Instagram поділилася блогерка olenatimkiv.

Інгредієнти:

  • 1 кг гострого перцю
  • 1 л оцту 6%
  • 8 ст.л. цукру(без вершка)
  • 4 ч.л. солі
  • 100 мл олії

Як приготувати гострий перець на зиму

  1. У великій каструлі змішайте оцет, цукор, сіль та олію. Доведіть маринад до кипіння.
  2. Ретельно вимийте гострий перець. Обріжте хвостики. Перець наріжте на шматочки.
  3. Покладіть перець у стерилізовані банки та залийте киплячим маринадом.
  4. Закрутіть банки кришками. Стерилізувати цю закрутку не треба.
Теги:
#Рецепти #Перець #Консервація