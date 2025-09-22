Маринованный острый перец на зиму: рецепт закуски без стерилизации

Маринованный перец имеет насыщенный вкус

Этот рецепт понравится тем, кто не представляет зиму без острых и пикантных закусок. Маринованный перец получается огненным на вкус, ароматным и насыщенным. Подавать острый перец можно как самостоятельную закуску к мясу или шашлыку, добавлять в бутерброды или салаты для пикантности. Он также сочетается с картофелем, пловом или горячими блюдами из бобовых. С этими блюдами его острота раскрывается особенно ярко.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша olenatimkiv.

Ингредиенты:

1 кг острого перца

1 л уксуса 6%

8 ст.л. сахара(без горки)

4 ч.л. соли

100 мл масла

Как приготовить острый перец на зиму