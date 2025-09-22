Укр

Маринованный острый перец на зиму: рецепт закуски без стерилизации

Наталья Граковская
Острый маринованный перец
Маринованный перец имеет насыщенный вкус

Этот рецепт понравится тем, кто не представляет зиму без острых и пикантных закусок. Маринованный перец получается огненным на вкус, ароматным и насыщенным. Подавать острый перец можно как самостоятельную закуску к мясу или шашлыку, добавлять в бутерброды или салаты для пикантности. Он также сочетается с картофелем, пловом или горячими блюдами из бобовых. С этими блюдами его острота раскрывается особенно ярко.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша olenatimkiv.

Ингредиенты:

  • 1 кг острого перца
  • 1 л уксуса 6%
  • 8 ст.л. сахара(без горки)
  • 4 ч.л. соли
  • 100 мл масла

Как приготовить острый перец на зиму

  1. В большой кастрюле смешайте уксус, сахар, соль и масло. Доведите маринад до кипения.
  2. Тщательно вымойте острый перец. Обрежьте хвостики. Перец нарежьте на кусочки.
  3. Положите перец в стерилизованные банки и залейте кипящим маринадом.
  4. Закрутите банки крышками. Стерилизовать эту закрутку не надо.
