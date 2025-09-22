Маринованный острый перец на зиму: рецепт закуски без стерилизации
Маринованный перец имеет насыщенный вкус
Этот рецепт понравится тем, кто не представляет зиму без острых и пикантных закусок. Маринованный перец получается огненным на вкус, ароматным и насыщенным. Подавать острый перец можно как самостоятельную закуску к мясу или шашлыку, добавлять в бутерброды или салаты для пикантности. Он также сочетается с картофелем, пловом или горячими блюдами из бобовых. С этими блюдами его острота раскрывается особенно ярко.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша olenatimkiv.
Ингредиенты:
- 1 кг острого перца
- 1 л уксуса 6%
- 8 ст.л. сахара(без горки)
- 4 ч.л. соли
- 100 мл масла
Как приготовить острый перец на зиму
- В большой кастрюле смешайте уксус, сахар, соль и масло. Доведите маринад до кипения.
- Тщательно вымойте острый перец. Обрежьте хвостики. Перец нарежьте на кусочки.
- Положите перец в стерилизованные банки и залейте кипящим маринадом.
- Закрутите банки крышками. Стерилизовать эту закрутку не надо.