Котлети з баклажанів: рецепт бюджетної страви, що здивує смаком
-
-
За цим рецептом котлети виходять дуже смачними
Раніше ми вже ділилися рецептом маринованих баклажанів, але ці овочі чудово підходять не лише для закусок. З баклажанів можна приготувати навіть ніжні й ароматні котлети, які стануть цікавою альтернативою м’ясним стравам. Вони виходять соковитими всередині, з апетитною скоринкою зовні та чудово поєднуються з різними соусами чи овочевим гарніром.
Рецептом овочевих котлет з баклажанів поділилися на YouTube-каналі Бабусині рецепти.
Інгредієнти
- 1 кг баклажанів
- 270 г білого хліба
- 2 зубчики часнику
- 3 ст.л твердого тертого сиру
- 2 яйця
- 1 пучок петрушки, базилік
- Сіль, перець до смаку
- 250 мл оливкової олії для смаження
- Мука або панірувальні сухарі
Як приготувати котлети з баклажанів
- Очищені баклажани наріжте кубиками по 1 см.
- Обсмажте 2 зубчики часнику в олії, приберіть їх. Висипте баклажани на сковорідку, додайте трохи води, накрийте кришкою і тушкуйте 8–10 хвилин.
- Зніміть кришку, випаруйте зайву рідину і посоліть.
- Залиште баклажани остигати.
- До остиглих баклажанів додайте попередньо розмочений у воді хліб, тертий сир, яйця, петрушку, часник, базилік, сіль і перець.
- Ретельно вимішайте фарш. При необхідності додайте панірувальних сухарів.
- Сформуйте котлети і запаніруйте їх у борошні.
- Обсмажте котлети на олії до золотистої скоринки з обох боків.
- Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію. Потім перекладіть котлети на деко, змащене олією, і випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20–25 хвилин.