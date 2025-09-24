Котлети з баклажанів: рецепт бюджетної страви, що здивує смаком

За цим рецептом котлети виходять дуже смачними

Раніше ми вже ділилися рецептом маринованих баклажанів, але ці овочі чудово підходять не лише для закусок. З баклажанів можна приготувати навіть ніжні й ароматні котлети, які стануть цікавою альтернативою м’ясним стравам. Вони виходять соковитими всередині, з апетитною скоринкою зовні та чудово поєднуються з різними соусами чи овочевим гарніром.

Рецептом овочевих котлет з баклажанів поділилися на YouTube-каналі Бабусині рецепти.

Інгредієнти

1 кг баклажанів

270 г білого хліба

2 зубчики часнику

3 ст.л твердого тертого сиру

2 яйця

1 пучок петрушки, базилік

Сіль, перець до смаку

250 мл оливкової олії для смаження

Мука або панірувальні сухарі

Як приготувати котлети з баклажанів