Рус

Котлети з баклажанів: рецепт бюджетної страви, що здивує смаком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Котлети з баклажанів
Котлети з баклажанів. Фото Скріншот YouTube

За цим рецептом котлети виходять дуже смачними

Раніше ми вже ділилися рецептом маринованих баклажанів, але ці овочі чудово підходять не лише для закусок. З баклажанів можна приготувати навіть ніжні й ароматні котлети, які стануть цікавою альтернативою м’ясним стравам. Вони виходять соковитими всередині, з апетитною скоринкою зовні та чудово поєднуються з різними соусами чи овочевим гарніром.

Рецептом овочевих котлет з баклажанів поділилися на YouTube-каналі Бабусині рецепти.

Інгредієнти

  • 1 кг баклажанів
  • 270 г білого хліба
  • 2 зубчики часнику
  • 3 ст.л твердого тертого сиру
  • 2 яйця
  • 1 пучок петрушки, базилік
  • Сіль, перець до смаку
  • 250 мл оливкової олії для смаження
  • Мука або панірувальні сухарі

Як приготувати котлети з баклажанів

  1. Очищені баклажани наріжте кубиками по 1 см.
  2. Обсмажте 2 зубчики часнику в олії, приберіть їх. Висипте баклажани на сковорідку, додайте трохи води, накрийте кришкою і тушкуйте 8–10 хвилин.
  3. Зніміть кришку, випаруйте зайву рідину і посоліть.
  4. Залиште баклажани остигати.
  5. До остиглих баклажанів додайте попередньо розмочений у воді хліб, тертий сир, яйця, петрушку, часник, базилік, сіль і перець.
  6. Ретельно вимішайте фарш. При необхідності додайте панірувальних сухарів.
  7. Сформуйте котлети і запаніруйте їх у борошні.
  8. Обсмажте котлети на олії до золотистої скоринки з обох боків.
  9. Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію. Потім перекладіть котлети на деко, змащене олією, і випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20–25 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Баклажани #Котлети