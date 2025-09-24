Котлеты из баклажанов: рецепт бюджетного блюда, которое удивит вкусом

По этому рецепту котлеты получаются очень вкусными

Раньше мы уже делились рецептом маринованных баклажанов, но эти овощи отлично подходят не только для закусок. Из баклажанов можно приготовить даже нежные и ароматные котлеты, которые станут интересной альтернативой мясным блюдам. Они получаются сочными внутри, с аппетитной корочкой снаружи и прекрасно сочетаются с различными соусами или овощным гарниром.

Рецептом овощных котлет из баклажанов поделились на YouTube-канале Бабусині рецепти.

Ингредиенты

1 кг баклажанов

270 г белого хлеба

2 зубчика чеснока

3 ст.л. твердого тертого сыра

2 яйца

1 пучок петрушки, базилик

Соль, перец по вкусу

250 мл оливкового масла для жарки

Мука или панировочные сухари

Как приготовить котлеты из баклажанов