Котлеты из баклажанов: рецепт бюджетного блюда, которое удивит вкусом
По этому рецепту котлеты получаются очень вкусными
Раньше мы уже делились рецептом маринованных баклажанов, но эти овощи отлично подходят не только для закусок. Из баклажанов можно приготовить даже нежные и ароматные котлеты, которые станут интересной альтернативой мясным блюдам. Они получаются сочными внутри, с аппетитной корочкой снаружи и прекрасно сочетаются с различными соусами или овощным гарниром.
Рецептом овощных котлет из баклажанов поделились на YouTube-канале Бабусині рецепти.
Ингредиенты
- 1 кг баклажанов
- 270 г белого хлеба
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. твердого тертого сыра
- 2 яйца
- 1 пучок петрушки, базилик
- Соль, перец по вкусу
- 250 мл оливкового масла для жарки
- Мука или панировочные сухари
Как приготовить котлеты из баклажанов
- Очищенные баклажаны нарежьте кубиками по 1 см.
- Обжарьте 2 зубчика чеснока в масле, уберите их. Высыпьте баклажаны на сковородку, добавьте немного воды, накройте крышкой и тушите 8–10 минут.
- Снимите крышку, выпарите лишнюю жидкость и посолите.
- Оставьте баклажаны остывать.
- К остывшим баклажанам добавьте предварительно размоченный в воде хлеб, тертый сыр, яйца, петрушку, чеснок, базилик, соль и перец.
- Тщательно вымешайте фарш. При необходимости добавьте панировочных сухарей.
- Сформируйте котлеты и запанируйте их в муке.
- Обжарьте котлеты на масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло. Затем переложите котлеты на противень, смазанный маслом, и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут.