Аромат і ніжність: рецепт яблучних трубочок, які закохують з першого шматочка (відео)

Неодмінно сподобаються близьким

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі, адже воно поєднує в собі свіжість, аромат і користь. З нього готують безліч ласощів — від класичних пирогів до ніжного яблучного варення всього з трьох інгредієнтів.

Та кулінарна фантазія на цьому не зупиняється. Сьогодні ми пропонуємо вам простий і водночас ефектний рецепт — трубочки з яблуками, які легко приготувати вдома й подати до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira.ipelekh".

Як приготувати трубочки з яблуками

Інгредієнти:

тісто філо – 6 листів;

яблука – 500 г;

цукор – 2 ст. л.;

кориця – 1/3 ч. л.;

вершкове масло – 100 г.

Спосіб приготування: