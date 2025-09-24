Рус

Аромат і ніжність: рецепт яблучних трубочок, які закохують з першого шматочка (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачні, бюджетні, з простих продуктів
Смачні, бюджетні, з простих продуктів. Фото instagram.com

Неодмінно сподобаються близьким

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі, адже воно поєднує в собі свіжість, аромат і користь. З нього готують безліч ласощів — від класичних пирогів до ніжного яблучного варення всього з трьох інгредієнтів.

Та кулінарна фантазія на цьому не зупиняється. Сьогодні ми пропонуємо вам простий і водночас ефектний рецепт — трубочки з яблуками, які легко приготувати вдома й подати до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira.ipelekh".

Як приготувати трубочки з яблуками

Інгредієнти:

  • тісто філо – 6 листів;
  • яблука – 500 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • кориця – 1/3 ч. л.;
  • вершкове масло – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Почистити яблука та нарізати дрібними кубиками.
  2. Потушкувати яблука з цукром до м’якості протягом 5 хвилин.
  3. Розтопити вершкове масло.
  4. Змастити лист тіста філо вершковим маслом.
  5. Викласти трохи начинки, загорнути трубочкою, підгортаючи краї.
  6. Випікати у розігрітій до 180°С духовці 15–20 хвилин.
Теги:
#Яблука #Випічка #Готуємо вдома