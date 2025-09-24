Аромат і ніжність: рецепт яблучних трубочок, які закохують з першого шматочка (відео)
-
-
Неодмінно сподобаються близьким
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у світі, адже воно поєднує в собі свіжість, аромат і користь. З нього готують безліч ласощів — від класичних пирогів до ніжного яблучного варення всього з трьох інгредієнтів.
Та кулінарна фантазія на цьому не зупиняється. Сьогодні ми пропонуємо вам простий і водночас ефектний рецепт — трубочки з яблуками, які легко приготувати вдома й подати до чаю чи кави. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira.ipelekh".
Як приготувати трубочки з яблуками
Інгредієнти:
- тісто філо – 6 листів;
- яблука – 500 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- кориця – 1/3 ч. л.;
- вершкове масло – 100 г.
Спосіб приготування:
- Почистити яблука та нарізати дрібними кубиками.
- Потушкувати яблука з цукром до м’якості протягом 5 хвилин.
- Розтопити вершкове масло.
- Змастити лист тіста філо вершковим маслом.
- Викласти трохи начинки, загорнути трубочкою, підгортаючи краї.
- Випікати у розігрітій до 180°С духовці 15–20 хвилин.