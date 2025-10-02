Хрумке тісто філо і соковиті яблука: від цього пирога не лишиться й крихти

Хрускіт цього пирога неможливо забути

Яблука – соковитий та ароматний фрукт, який давно став основою для солодких пирогів, фруктового хліба та десертів. Їх природна солодкість і ніжна текстура роблять випічку особливо смачною та затишною.

Сьогодні ми пропонуємо спекти яблучний пиріг із хрустким тістом філо, який поєднує легкість і насичений смак яблук, створюючи справжнє осіннє задоволення. Цей пиріг стане прикрасою столу і подарує неймовірний аромат у домі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ask_edith".

Як приготувати яблучний пиріг з тіста філо

Інгредієнти:

• тісто філо – 1 упаковка (400 г);

• вершкове масло – 150 г;

• вершки 30% – 400 мл;

• цукор – 140 г;

• яйця – 4 шт;

• кориця – за смаком;

• яблука – 3–4 шт;

Спосіб приготування: