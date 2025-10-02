Хрумке тісто філо і соковиті яблука: від цього пирога не лишиться й крихти
-
-
Хрускіт цього пирога неможливо забути
Яблука – соковитий та ароматний фрукт, який давно став основою для солодких пирогів, фруктового хліба та десертів. Їх природна солодкість і ніжна текстура роблять випічку особливо смачною та затишною.
Сьогодні ми пропонуємо спекти яблучний пиріг із хрустким тістом філо, який поєднує легкість і насичений смак яблук, створюючи справжнє осіннє задоволення. Цей пиріг стане прикрасою столу і подарує неймовірний аромат у домі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ask_edith".
Як приготувати яблучний пиріг з тіста філо
Інгредієнти:
• тісто філо – 1 упаковка (400 г);
• вершкове масло – 150 г;
• вершки 30% – 400 мл;
• цукор – 140 г;
• яйця – 4 шт;
• кориця – за смаком;
• яблука – 3–4 шт;
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука кубиками, викласти на розігріту сковорідку, додати корицю та тушкувати на середньому вогні 15 хвилин.
- Розморозити тісто філо та розтопити вершкове масло.
- Взяти один лист тіста філо, змастити його маслом, накласти другий лист і також змастити. Скрутити "гармошкою" або "равликом" і викласти в центр форми. Повторити з рештою листів по колу.
- Випікати при 180 °C близько 15 хвилин до золотистого кольору.
- Змішати вершки, яйця та цукор і залити отриманою сумішшю тісто у формі.
- Викласти тушковані яблука зверху і випікати ще 40 хвилин до готовності.