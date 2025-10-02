Рус

Хрумке тісто філо і соковиті яблука: від цього пирога не лишиться й крихти

Марія Швець
Ніжний, запашний, смачний
Ніжний, запашний, смачний. Фото instagram.com

Хрускіт цього пирога неможливо забути

Яблука – соковитий та ароматний фрукт, який давно став основою для солодких пирогів, фруктового хліба та десертів. Їх природна солодкість і ніжна текстура роблять випічку особливо смачною та затишною.

Сьогодні ми пропонуємо спекти яблучний пиріг із хрустким тістом філо, який поєднує легкість і насичений смак яблук, створюючи справжнє осіннє задоволення. Цей пиріг стане прикрасою столу і подарує неймовірний аромат у домі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ask_edith".

Як приготувати яблучний пиріг з тіста філо

Інгредієнти:

• тісто філо – 1 упаковка (400 г);

• вершкове масло – 150 г;

• вершки 30% – 400 мл;

• цукор – 140 г;

• яйця – 4 шт;

• кориця – за смаком;

• яблука – 3–4 шт;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука кубиками, викласти на розігріту сковорідку, додати корицю та тушкувати на середньому вогні 15 хвилин.
  2. Розморозити тісто філо та розтопити вершкове масло.
  3. Взяти один лист тіста філо, змастити його маслом, накласти другий лист і також змастити. Скрутити "гармошкою" або "равликом" і викласти в центр форми. Повторити з рештою листів по колу.
  4. Випікати при 180 °C близько 15 хвилин до золотистого кольору.
  5. Змішати вершки, яйця та цукор і залити отриманою сумішшю тісто у формі.
  6. Викласти тушковані яблука зверху і випікати ще 40 хвилин до готовності.
Теги:
#Яблуко #Випічка #Готуємо вдома