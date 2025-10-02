Укр

Хрустящее тесто фило и сочные яблоки: от этого пирога не останется и крошки

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нежный, ароматный, вкусный
Нежный, ароматный, вкусный. Фото instagram.com

Хруст этого пирога невозможно забыть

Яблоки – сочный и ароматный фрукт, давно ставший основой для сладких пирогов, фруктового хлеба и десертов. Их природная сладость и нежная текстура делают выпечку особенно вкусной и уютной.

Сегодня мы предлагаем испечь яблочный пирог с хрустящим тестом фило, сочетающий легкость и насыщенный вкус яблок, создавая настоящее осеннее удовольствие. Этот пирог станет украшением стола и подарит невероятный аромат в доме. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ask_edith".

Как приготовить яблочный пирог из теста фило

Ингредиенты:

• тесто фило – 1 упаковка (400 г);

• сливочное масло – 150 г;

• сливки 30% – 400 мл;

• сахар – 140 г;

• яйца – 4 шт.;

• корица – по вкусу;

• яблоки – 3–4 шт.;

Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками яблоки, выложить на разогретую сковороду, добавить корицу и тушить на среднем огне 15 минут.
  2. Разморозить фило тесто и растопить сливочное масло.
  3. Взять один лист теста фило, смазать его маслом, наложить второй лист и смазать. Свернуть "гармошкой" или "улиткой" и выложить в центр формы. Повторить с оставшимися письмами по кругу.
  4. Выпекать при 180 С около 15 минут до золотистого цвета.
  5. Смешайте сливки, яйца и сахар и залейте полученной смесью тесто в форме.
  6. Выложить тушеные яблоки сверху и выпекать еще 40 минут до готовности.
Теги:
#Яблоко #Выпечка #Готовим дома