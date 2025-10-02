Хрустящее тесто фило и сочные яблоки: от этого пирога не останется и крошки

Хруст этого пирога невозможно забыть

Яблоки – сочный и ароматный фрукт, давно ставший основой для сладких пирогов, фруктового хлеба и десертов. Их природная сладость и нежная текстура делают выпечку особенно вкусной и уютной.

Сегодня мы предлагаем испечь яблочный пирог с хрустящим тестом фило, сочетающий легкость и насыщенный вкус яблок, создавая настоящее осеннее удовольствие. Этот пирог станет украшением стола и подарит невероятный аромат в доме. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ask_edith".

Как приготовить яблочный пирог из теста фило

Ингредиенты:

• тесто фило – 1 упаковка (400 г);

• сливочное масло – 150 г;

• сливки 30% – 400 мл;

• сахар – 140 г;

• яйца – 4 шт.;

• корица – по вкусу;

• яблоки – 3–4 шт.;

Способ приготовления: