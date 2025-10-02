Хрустящее тесто фило и сочные яблоки: от этого пирога не останется и крошки
Хруст этого пирога невозможно забыть
Яблоки – сочный и ароматный фрукт, давно ставший основой для сладких пирогов, фруктового хлеба и десертов. Их природная сладость и нежная текстура делают выпечку особенно вкусной и уютной.
Сегодня мы предлагаем испечь яблочный пирог с хрустящим тестом фило, сочетающий легкость и насыщенный вкус яблок, создавая настоящее осеннее удовольствие. Этот пирог станет украшением стола и подарит невероятный аромат в доме. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ask_edith".
Как приготовить яблочный пирог из теста фило
Ингредиенты:
• тесто фило – 1 упаковка (400 г);
• сливочное масло – 150 г;
• сливки 30% – 400 мл;
• сахар – 140 г;
• яйца – 4 шт.;
• корица – по вкусу;
• яблоки – 3–4 шт.;
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками яблоки, выложить на разогретую сковороду, добавить корицу и тушить на среднем огне 15 минут.
- Разморозить фило тесто и растопить сливочное масло.
- Взять один лист теста фило, смазать его маслом, наложить второй лист и смазать. Свернуть "гармошкой" или "улиткой" и выложить в центр формы. Повторить с оставшимися письмами по кругу.
- Выпекать при 180 С около 15 минут до золотистого цвета.
- Смешайте сливки, яйца и сахар и залейте полученной смесью тесто в форме.
- Выложить тушеные яблоки сверху и выпекать еще 40 минут до готовности.