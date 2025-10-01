Фруктовий хлібчик без зайвого тіста: лише ароматні яблука та гарний настрій (відео)

Впорається навіть новачок

Яблуко — це соковитий і ароматний фрукт, який давно став улюбленцем у кулінарії. З нього готують десерти, пироги, яблучні оладки та начинку для різноманітної випічки.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось особливе — запашний яблучний хлібчик, який складається майже лише з начинки і виходить неймовірно вологим та ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати яблучний хліб

Інгредієнти:

• яблука – 800 г;

• яйця – 3 шт.;

• борошно – 70 г;

• молоко – 100 мл;

• масло вершкове або олія – 20 г;

• розпушувач – 1 ч. л.;

• цукор – 50–70 г;

• ванільний цукор або кориця – за смаком;

• масло для змащування форми – за потреби;

Спосіб приготування: