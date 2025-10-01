Фруктовий хлібчик без зайвого тіста: лише ароматні яблука та гарний настрій (відео)
Впорається навіть новачок
Яблуко — це соковитий і ароматний фрукт, який давно став улюбленцем у кулінарії. З нього готують десерти, пироги, яблучні оладки та начинку для різноманітної випічки.
Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось особливе — запашний яблучний хлібчик, який складається майже лише з начинки і виходить неймовірно вологим та ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати яблучний хліб
Інгредієнти:
• яблука – 800 г;
• яйця – 3 шт.;
• борошно – 70 г;
• молоко – 100 мл;
• масло вершкове або олія – 20 г;
• розпушувач – 1 ч. л.;
• цукор – 50–70 г;
• ванільний цукор або кориця – за смаком;
• масло для змащування форми – за потреби;
Спосіб приготування:
- Збити яйця до пишної піни, додати молоко кімнатної температури та розтоплене масло.
- Всипати цукор та просіяне борошно з розпушувачем, додати ванільний цукор або корицю, перемішати до однорідності.
- Очистити яблука від шкірки за бажанням, нарізати або натерти на тонкі слайси.
- Викласти яблука у форму, застелену пергаментом та змащену маслом, полити кожен шар тістом.
- Зверху додати шматочки масла та присипати корицею або ванільним цукром, випікати при 180°C 35–45 хвилин.
- Дати хлібцю трохи охолонути, нарізати та подавати.