Що приготувати з гарбуза, окрім супу: рецепт гарбузових мафінів без цукру

Наталя Граковська
Гарбузові мафіни
Мафіни за цим рецептом виходять апетитні та смачні

Осінь – це не лише пора жовтого листя, а й час, коли на столах з’являються страви з гарбуза. Якщо ви вже скуштували гарбузовий суп, пропонуємо спробувати приготувати гарбузові мафіни.

Готуються вони дуже просто. В рецепті цих мафінів не використовується цукор, солодкості додають мед, гарбузове та морквяне пюре. Це робить випічку не просто смачною, а ще й значно кориснішою за стандартні десерти.

Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка ask_edith.

Інгредієнти

  • 2 яйця
  • 80 мл рослинної олії без запаху
  • 185 г борошна
  • 200 г гарбузового пюре
  • 1 солодка відварена морква (з неї робимо пюре)
  • 50 г меду чи інший підсолоджувач на смак
  • 10 г розпушувача

Як приготувати гарбузові мафіни

  1. Збийте до пишності яйця, просійте борошно з розпушувачем, влийте олію і все добре вимішайте.
  2. Додайте меду чи інший підсолоджувач, пюре гарбуза, пюре відвареної моркви. Вимішайте до однорідності.
  3. Розлийте тісто по формочках і випікайте при 160 градусах приблизно 30 хвилин.
