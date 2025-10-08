Що приготувати з гарбуза, окрім супу: рецепт гарбузових мафінів без цукру
Мафіни за цим рецептом виходять апетитні та смачні
Осінь – це не лише пора жовтого листя, а й час, коли на столах з’являються страви з гарбуза. Якщо ви вже скуштували гарбузовий суп, пропонуємо спробувати приготувати гарбузові мафіни.
Готуються вони дуже просто. В рецепті цих мафінів не використовується цукор, солодкості додають мед, гарбузове та морквяне пюре. Це робить випічку не просто смачною, а ще й значно кориснішою за стандартні десерти.
Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка ask_edith.
Інгредієнти
- 2 яйця
- 80 мл рослинної олії без запаху
- 185 г борошна
- 200 г гарбузового пюре
- 1 солодка відварена морква (з неї робимо пюре)
- 50 г меду чи інший підсолоджувач на смак
- 10 г розпушувача
Як приготувати гарбузові мафіни
- Збийте до пишності яйця, просійте борошно з розпушувачем, влийте олію і все добре вимішайте.
- Додайте меду чи інший підсолоджувач, пюре гарбуза, пюре відвареної моркви. Вимішайте до однорідності.
- Розлийте тісто по формочках і випікайте при 160 градусах приблизно 30 хвилин.