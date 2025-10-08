Що приготувати з гарбуза, окрім супу: рецепт гарбузових мафінів без цукру

Мафіни за цим рецептом виходять апетитні та смачні

Осінь – це не лише пора жовтого листя, а й час, коли на столах з’являються страви з гарбуза. Якщо ви вже скуштували гарбузовий суп, пропонуємо спробувати приготувати гарбузові мафіни.

Готуються вони дуже просто. В рецепті цих мафінів не використовується цукор, солодкості додають мед, гарбузове та морквяне пюре. Це робить випічку не просто смачною, а ще й значно кориснішою за стандартні десерти.

Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка ask_edith.

Інгредієнти

2 яйця

80 мл рослинної олії без запаху

185 г борошна

200 г гарбузового пюре

1 солодка відварена морква (з неї робимо пюре)

50 г меду чи інший підсолоджувач на смак

10 г розпушувача

Як приготувати гарбузові мафіни