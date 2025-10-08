Что приготовить из тыквы, кроме супа: рецепт тыквенных маффинов без сахара
-
-
Маффины по этому рецепту получаются аппетитные и вкусные
Осень – это не только пора желтой листвы, но и время, когда на столах появляются блюда из тыквы. Если вы уже попробовали тыквенный суп, предлагаем приготовить тыквенные маффины.
Готовятся они очень просто. В рецепте этих маффинов не используется сахар, сладости добавляют мед, тыквенное и морковное пюре. Это делает выпечку не просто вкусной, а еще и значительно полезнее стандартных десертов.
Рецептом блюда на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ask_edith.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 80 мл растительного масла без запаха
- 185 г муки
- 200 г тыквенного пюре
- 1 сладкая отварная морковь (из нее делаем пюре)
- 50 г меда или другой подсластитель по вкусу
- 10 г разрыхлителя
Как приготовить тыквенные маффины
- Взбейте до пышности яйца, просейте муку с разрыхлителем, влейте масло и все хорошо вымешайте.
- Добавьте мед или другой подсластитель, пюре тыквы, пюре отварной моркови. Вымешайте до однородности.
- Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 160 градусах примерно 30 минут.