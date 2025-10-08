Укр

Что приготовить из тыквы, кроме супа: рецепт тыквенных маффинов без сахара

Наталья Граковская
Тыквенные маффины
Тыквенные маффины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Маффины по этому рецепту получаются аппетитные и вкусные

Осень – это не только пора желтой листвы, но и время, когда на столах появляются блюда из тыквы. Если вы уже попробовали тыквенный суп, предлагаем приготовить тыквенные маффины.

Готовятся они очень просто. В рецепте этих маффинов не используется сахар, сладости добавляют мед, тыквенное и морковное пюре. Это делает выпечку не просто вкусной, а еще и значительно полезнее стандартных десертов.

Рецептом блюда на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ask_edith.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 80 мл растительного масла без запаха
  • 185 г муки
  • 200 г тыквенного пюре
  • 1 сладкая отварная морковь (из нее делаем пюре)
  • 50 г меда или другой подсластитель по вкусу
  • 10 г разрыхлителя

Как приготовить тыквенные маффины

  1. Взбейте до пышности яйца, просейте муку с разрыхлителем, влейте масло и все хорошо вымешайте.
  2. Добавьте мед или другой подсластитель, пюре тыквы, пюре отварной моркови. Вымешайте до однородности.
  3. Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 160 градусах примерно 30 минут.
