Что приготовить из тыквы, кроме супа: рецепт тыквенных маффинов без сахара

Маффины по этому рецепту получаются аппетитные и вкусные

Осень – это не только пора желтой листвы, но и время, когда на столах появляются блюда из тыквы. Если вы уже попробовали тыквенный суп, предлагаем приготовить тыквенные маффины.

Готовятся они очень просто. В рецепте этих маффинов не используется сахар, сладости добавляют мед, тыквенное и морковное пюре. Это делает выпечку не просто вкусной, а еще и значительно полезнее стандартных десертов.

Рецептом блюда на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша ask_edith.

Ингредиенты

2 яйца

80 мл растительного масла без запаха

185 г муки

200 г тыквенного пюре

1 сладкая отварная морковь (из нее делаем пюре)

50 г меда или другой подсластитель по вкусу

10 г разрыхлителя

Как приготовить тыквенные маффины