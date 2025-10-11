Схоже на тістечко "Картопля", але не воно: рецепт смачного десерту без випічки
Частування готується всього з трьох інгредієнтів
З печива та згущеного молока можна приготувати смачний десерт. Він нагадує знайоме багатьом тістечко "Картопля". Готувати його легко, без складних маніпуляцій і без випічки, тому впоратися з ним зможе кожен. Це ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати домашнє частування.
Рецептом десерту поділилася на своїй сторінці в TikTok кулінарна блогерка BakeryOK.
Інгредієнти:
- 200 г печива (будь-якого, яке ви любите)
- 50 г вершкового масла кімнатної температури
- 100 г згущеного молока
- Для обсипання (за бажанням): горішки, кокос, какао
Етапи приготування
- Подрібніть печиво на крихту.
- Додайте масло кімнатної температури та згущене молоко. Усе добре перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте кульки. Поставте в холодильник на 30 хвилин.
За бажання кожну обваляйте в подрібнених горіхах, кокосовій стружці або какао.