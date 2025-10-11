Рус

Схоже на тістечко "Картопля", але не воно: рецепт смачного десерту без випічки

Наталя Граковська
Швидкий десерт з печива
Швидкий десерт з печива. Фото Скріншот YouTube

Частування готується всього з трьох інгредієнтів

З печива та згущеного молока можна приготувати смачний десерт. Він нагадує знайоме багатьом тістечко "Картопля". Готувати його легко, без складних маніпуляцій і без випічки, тому впоратися з ним зможе кожен. Це ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати домашнє частування.

Рецептом десерту поділилася на своїй сторінці в TikTok кулінарна блогерка BakeryOK.

Інгредієнти:

  • 200 г печива (будь-якого, яке ви любите)
  • 50 г вершкового масла кімнатної температури
  • 100 г згущеного молока
  • Для обсипання (за бажанням): горішки, кокос, какао

Етапи приготування

  1. Подрібніть печиво на крихту.
  2. Додайте масло кімнатної температури та згущене молоко. Усе добре перемішайте.
  3. З отриманої маси сформуйте кульки. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

За бажання кожну обваляйте в подрібнених горіхах, кокосовій стружці або какао.

