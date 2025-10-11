Укр

Похоже на пирожное "Картошка", но не оно: рецепт вкусного десерта без выпечки

Наталья Граковская
Читати українською
Быстрый десерт из печенья
Быстрый десерт из печенья. Фото Скриншот YouTube

Угощение готовится всего из трех ингредиентов

Из печенья и сгущенного молока можно приготовить вкусный десерт. Он напоминает знакомое многим пирожное "Картошка". Готовить его легко, без сложных манипуляций и без выпечки, поэтому справиться с ним сможет каждый. Это идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить домашнее угощение.

Рецептом десерта поделилась на своей странице в TikTok кулинарная блогерша BakeryOK.

Ингредиенты:

  • 200 г печенья (любого, которое вы любите)
  • 50 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 г сгущенки
  • Для обсыпки (по желанию): орешки, кокос, какао

Этапы приготовления

  1. Измельчите печенье в крошку.
  2. Добавьте масло комнатной температуры и сгущенное молоко. Все хорошо перемешайте.
  3. Из полученной массы сформируйте шарики. Поставьте в холодильник на 30 минут.

При желании каждую обваляйте в измельченных орехах, кокосовой стружке или какао.

