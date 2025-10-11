Похоже на пирожное "Картошка", но не оно: рецепт вкусного десерта без выпечки
-
-
Угощение готовится всего из трех ингредиентов
Из печенья и сгущенного молока можно приготовить вкусный десерт. Он напоминает знакомое многим пирожное "Картошка". Готовить его легко, без сложных манипуляций и без выпечки, поэтому справиться с ним сможет каждый. Это идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить домашнее угощение.
Рецептом десерта поделилась на своей странице в TikTok кулинарная блогерша BakeryOK.
Ингредиенты:
- 200 г печенья (любого, которое вы любите)
- 50 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 г сгущенки
- Для обсыпки (по желанию): орешки, кокос, какао
Этапы приготовления
- Измельчите печенье в крошку.
- Добавьте масло комнатной температуры и сгущенное молоко. Все хорошо перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте шарики. Поставьте в холодильник на 30 минут.
При желании каждую обваляйте в измельченных орехах, кокосовой стружке или какао.