Похоже на пирожное "Картошка", но не оно: рецепт вкусного десерта без выпечки

Угощение готовится всего из трех ингредиентов

Из печенья и сгущенного молока можно приготовить вкусный десерт. Он напоминает знакомое многим пирожное "Картошка". Готовить его легко, без сложных манипуляций и без выпечки, поэтому справиться с ним сможет каждый. Это идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить домашнее угощение.

Рецептом десерта поделилась на своей странице в TikTok кулинарная блогерша BakeryOK.

Ингредиенты:

200 г печенья (любого, которое вы любите)

50 г сливочного масла комнатной температуры

100 г сгущенки

Для обсыпки (по желанию): орешки, кокос, какао

Этапы приготовления

Измельчите печенье в крошку. Добавьте масло комнатной температуры и сгущенное молоко. Все хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики. Поставьте в холодильник на 30 минут.

При желании каждую обваляйте в измельченных орехах, кокосовой стружке или какао.