Не пастою єдиною: як приготувати картоплю а-ля "Карбонара" (відео)

Сподобається усім близьким

Картопля – універсальний овоч, який люблять у всьому світі. З неї готують супи, запіканки, пюре та навіть картоплю фрі в духовці.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось оригінальне – картопля карбонара, яка поєднує ніжність картоплі з ароматом шкварок і пармезану. Цей рецепт швидкий, простий і точно сподобається всій родині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати картоплю а-ля "Карбонара"

Інгредієнти:

картопля — 600 г;

яйце куряче (жовток) — 3 шт.;

сир пармезан — 30 г;

панчетта або підчеревок — 120 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

кріп — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування: