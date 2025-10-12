Не пастою єдиною: як приготувати картоплю а-ля "Карбонара" (відео)
-
-
Сподобається усім близьким
Картопля – універсальний овоч, який люблять у всьому світі. З неї готують супи, запіканки, пюре та навіть картоплю фрі в духовці.
Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось оригінальне – картопля карбонара, яка поєднує ніжність картоплі з ароматом шкварок і пармезану. Цей рецепт швидкий, простий і точно сподобається всій родині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".
Як приготувати картоплю а-ля "Карбонара"
Інгредієнти:
- картопля — 600 г;
- яйце куряче (жовток) — 3 шт.;
- сир пармезан — 30 г;
- панчетта або підчеревок — 120 г;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- кріп — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
Спосіб приготування:
- Варити картоплю в підсоленій киплячій воді до готовності.
- Відділити жовтки від білків.
- Нарізати панчетту або підчеревок і обсмажити до хрустких шкварок.
- Змішати жовтки з 1 ст.л. витопленого жиру, оливковою олією, 20 г пармезану та 70 мл відвару з картоплі.
- Викласти картоплю на теплу пательню, додати соус з жовтків і перемішати до легкого загустіння.
- Викласти картоплю на тарілку, посипати шкварками, натертим пармезаном та кропом.