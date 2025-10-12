Рус

Не пастою єдиною: як приготувати картоплю а-ля "Карбонара" (відео)

Марія Швець
Святкова, соковита та ароматна, на всі випадки життя
Святкова, соковита та ароматна, на всі випадки життя. Фото instagram.com

Сподобається усім близьким

Картопля – універсальний овоч, який люблять у всьому світі. З неї готують супи, запіканки, пюре та навіть картоплю фрі в духовці.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось оригінальне – картопля карбонара, яка поєднує ніжність картоплі з ароматом шкварок і пармезану. Цей рецепт швидкий, простий і точно сподобається всій родині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати картоплю а-ля "Карбонара"

Інгредієнти:

  • картопля — 600 г;
  • яйце куряче (жовток) — 3 шт.;
  • сир пармезан — 30 г;
  • панчетта або підчеревок — 120 г;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • кріп — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Варити картоплю в підсоленій киплячій воді до готовності.
  2. Відділити жовтки від білків.
  3. Нарізати панчетту або підчеревок і обсмажити до хрустких шкварок.
  4. Змішати жовтки з 1 ст.л. витопленого жиру, оливковою олією, 20 г пармезану та 70 мл відвару з картоплі.
  5. Викласти картоплю на теплу пательню, додати соус з жовтків і перемішати до легкого загустіння.
  6. Викласти картоплю на тарілку, посипати шкварками, натертим пармезаном та кропом.
