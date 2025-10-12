Не пастой единой: как приготовить картофель а-ля "Карбонара" (видео)

Понравится всем близким

Картофель – универсальный овощ, который любят по всему миру. Из нее готовят супы, запеканки, пюре и даже картошку фри в духовке.

Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то оригинальное – картофель карбонара, сочетающий нежность картофеля с ароматом шкварок и пармезана. Этот рецепт быстр, прост и точно понравится всей семье. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить картофель а-ля "Карбонара"

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

яйцо куриное (желток) — 3 шт.;

сыр пармезан — 30 г;

панчетта или подчеревок — 120 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

укроп – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: