Не пастой единой: как приготовить картофель а-ля "Карбонара" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Понравится всем близким
Картофель – универсальный овощ, который любят по всему миру. Из нее готовят супы, запеканки, пюре и даже картошку фри в духовке.
Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то оригинальное – картофель карбонара, сочетающий нежность картофеля с ароматом шкварок и пармезана. Этот рецепт быстр, прост и точно понравится всей семье. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".
Как приготовить картофель а-ля "Карбонара"
Ингредиенты:
- картофель — 600 г;
- яйцо куриное (желток) — 3 шт.;
- сыр пармезан — 30 г;
- панчетта или подчеревок — 120 г;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- укроп – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Варить картофель в подсоленной кипящей воде до готовности.
- Отделите желтки от белков.
- Нарезать панчетту или подчеревок и обжарить до хрустящих шкварок.
- Смешать желтки с 1 ст.л. вытопленного жира, оливковым маслом, 20 г пармезана и 70 мл отвара из картофеля.
- Выложить картофель на тёплую сковороду, добавить соус из желтков и перемешать до легкого загустения.
- Выложить картофель на тарелку, посыпать шкварками, натертым пармезаном и укропом.