Не пастой единой: как приготовить картофель а-ля "Карбонара" (видео)

Мария Швец
Праздничная, сочная и ароматная, на все случаи жизни
Праздничная, сочная и ароматная, на все случаи жизни.

Понравится всем близким

Картофель – универсальный овощ, который любят по всему миру. Из нее готовят супы, запеканки, пюре и даже картошку фри в духовке.

Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то оригинальное – картофель карбонара, сочетающий нежность картофеля с ароматом шкварок и пармезана. Этот рецепт быстр, прост и точно понравится всей семье. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить картофель а-ля "Карбонара"

Ингредиенты:

  • картофель — 600 г;
  • яйцо куриное (желток) — 3 шт.;
  • сыр пармезан — 30 г;
  • панчетта или подчеревок — 120 г;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • укроп – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Варить картофель в подсоленной кипящей воде до готовности.
  2. Отделите желтки от белков.
  3. Нарезать панчетту или подчеревок и обжарить до хрустящих шкварок.
  4. Смешать желтки с 1 ст.л. вытопленного жира, оливковым маслом, 20 г пармезана и 70 мл отвара из картофеля.
  5. Выложить картофель на тёплую сковороду, добавить соус из желтков и перемешать до легкого загустения.
  6. Выложить картофель на тарелку, посыпать шкварками, натертым пармезаном и укропом.
