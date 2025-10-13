Ніхто не повірить, що це з гарбуза: рецепт ласощів на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Гарбузовий джем зі смаком манго готується дуже просто
З гарбуза можна готувати не тільки основні страви, а й смачні десерти. Цей рецепт джему з гарбуза сподобається тим, хто любить екзотичні смаки. Завдяки цитрусовим гарбуз набуває яскравого, фруктового аромату, і, що найцікавіше, на смак він стає дуже схожим на манго.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Улюблені домашні страви". Приготуйте такий джем, і у вас буде смаколик до чаю або начинка для випічки на всю зиму.
Інгредієнти
- Гарбуз 2 кг
- Цукор 400 г
- Апельсин 2 шт.
- Лимон 1 шт.
- Лимонна кислота 7 г (1 ч.л.)
Як приготувати джем з гарбуза
- Гарбуз нарізати на скибочки і очистити від шкірки. Очищений гарбуз нарізати на невеликі (або дрібні) шматочки.
- Нарізати один апельсин (зі шкіркою) на дрібні шматочки. З другого апельсина очистити шкірку і так само нарізати на дрібні шматочки, додати до гарбуза.
- Лимон нарізати (зі шкіркою) і додати до решти інгредієнтів.
- Додати лимонну кислоту, цукор і все добре перемішати. Залишити на 5 годин, щоб продукти пустили сік. Кожні пів години перемішувати цю суміш.
- Розкласти гарбуз у стерилізовані банки. Викладати разом із шматочками апельсина та лимона або (за бажанням) лише сам гарбуз.
- Дно каструлі застелити тканинним рушником (або силіконовим килимком), поставити банки з гарбузом, налити воду в каструлю до рівня плечиків банок. Банки вільно прикрити кришками і поставити на середній вогонь.
- Стерилізувати 30 хвилин після закипання води.
- Банки закрити кришками, перевернути догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного охолодження.