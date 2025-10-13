Ніхто не повірить, що це з гарбуза: рецепт ласощів на зиму

Гарбузовий джем зі смаком манго готується дуже просто

З гарбуза можна готувати не тільки основні страви, а й смачні десерти. Цей рецепт джему з гарбуза сподобається тим, хто любить екзотичні смаки. Завдяки цитрусовим гарбуз набуває яскравого, фруктового аромату, і, що найцікавіше, на смак він стає дуже схожим на манго.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Улюблені домашні страви". Приготуйте такий джем, і у вас буде смаколик до чаю або начинка для випічки на всю зиму.

Інгредієнти

Гарбуз 2 кг

Цукор 400 г

Апельсин 2 шт.

Лимон 1 шт.

Лимонна кислота 7 г (1 ч.л.)

Як приготувати джем з гарбуза