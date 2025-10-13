Рус

Ніхто не повірить, що це з гарбуза: рецепт ласощів на зиму

Наталя Граковська
Гарбузовий джем
Гарбузовий джем зі смаком манго готується дуже просто

З гарбуза можна готувати не тільки основні страви, а й смачні десерти. Цей рецепт джему з гарбуза сподобається тим, хто любить екзотичні смаки. Завдяки цитрусовим гарбуз набуває яскравого, фруктового аромату, і, що найцікавіше, на смак він стає дуже схожим на манго.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Улюблені домашні страви". Приготуйте такий джем, і у вас буде смаколик до чаю або начинка для випічки на всю зиму.

Інгредієнти

  • Гарбуз 2 кг
  • Цукор 400 г
  • Апельсин 2 шт.
  • Лимон 1 шт.
  • Лимонна кислота 7 г (1 ч.л.)

Як приготувати джем з гарбуза

  1. Гарбуз нарізати на скибочки і очистити від шкірки. Очищений гарбуз нарізати на невеликі (або дрібні) шматочки.
  2. Нарізати один апельсин (зі шкіркою) на дрібні шматочки. З другого апельсина очистити шкірку і так само нарізати на дрібні шматочки, додати до гарбуза.
  3. Лимон нарізати (зі шкіркою) і додати до решти інгредієнтів.
  4. Додати лимонну кислоту, цукор і все добре перемішати. Залишити на 5 годин, щоб продукти пустили сік. Кожні пів години перемішувати цю суміш.
  5. Розкласти гарбуз у стерилізовані банки. Викладати разом із шматочками апельсина та лимона або (за бажанням) лише сам гарбуз.
  6. Дно каструлі застелити тканинним рушником (або силіконовим килимком), поставити банки з гарбузом, налити воду в каструлю до рівня плечиків банок. Банки вільно прикрити кришками і поставити на середній вогонь.
  7. Стерилізувати 30 хвилин після закипання води.
  8. Банки закрити кришками, перевернути догори дном, укутати ковдрою і залишити до повного охолодження.
