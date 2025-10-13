Никто не поверит, что это из тыквы: рецепт лакомства на зиму

Тыквенный джем со вкусом манго готовится очень просто

Из тыквы можно готовить не только основные блюда, но и вкусные десерты. Этот рецепт джема из тыквы понравится тем, кто любит экзотические вкусы. Благодаря цитрусовым тыква приобретает яркий фруктовый аромат, и, что самое интересное, по вкусу она становится очень похожей на манго.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Улюблені домашні страви". Приготовьте такой джем, и у вас будет лакомство к чаю или начинка для выпечки на всю зиму.

Ингредиенты

Тыква 2 кг

Сахар 400 г

Апельсин 2 шт.

Лимон 1 шт.

Лимонная кислота 7 г (1 ч.л.)

Как приготовить джем из тыквы