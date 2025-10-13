Никто не поверит, что это из тыквы: рецепт лакомства на зиму
Тыквенный джем со вкусом манго готовится очень просто
Из тыквы можно готовить не только основные блюда, но и вкусные десерты. Этот рецепт джема из тыквы понравится тем, кто любит экзотические вкусы. Благодаря цитрусовым тыква приобретает яркий фруктовый аромат, и, что самое интересное, по вкусу она становится очень похожей на манго.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Улюблені домашні страви". Приготовьте такой джем, и у вас будет лакомство к чаю или начинка для выпечки на всю зиму.
Ингредиенты
- Тыква 2 кг
- Сахар 400 г
- Апельсин 2 шт.
- Лимон 1 шт.
- Лимонная кислота 7 г (1 ч.л.)
Как приготовить джем из тыквы
- Тыкву нарезать на ломтики и очистить от кожуры. Очищенную тыкву нарезать на небольшие (или мелкие) кусочки.
- Нарезать один апельсин (с кожурой) на мелкие кусочки. Со второго апельсина очистить кожуру и так же нарезать на мелкие кусочки, добавить к тыкве.
- Лимон нарезать (с кожурой) и добавить к остальным ингредиентам.
- Добавить лимонную кислоту, сахар и все хорошо перемешать. Оставить на 5 часов, чтобы продукты пустили сок. Каждые полчаса перемешивать эту смесь.
- Разложить тыкву в стерилизованные банки. Выкладывать вместе с кусочками апельсина и лимона или (по желанию) только саму тыкву.
- Дно кастрюли застелить тканевым полотенцем (или силиконовым ковриком), поставить банки с тыквой, налить воду в кастрюлю до уровня плечиков банок. Банки свободно прикрыть крышками и поставить на средний огонь.
- Стерилизовать 30 минут после закипания воды.
- Банки закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного охлаждения.