Що робити, якщо суп пересолений: один простий продукт усе виправить

Простий лайфхак допоможе швидко зменшити солоність страви

Кожен, хто готує їжу, хоча б раз стикався з ситуацією, коли страва виявлялася занадто солоною. Пересолений суп виглядає як кулінарна катастрофа, але не варто поспішати його виливати. Є простий і ефективний спосіб врятувати страву, і для цього потрібен лише один продукт, який зазвичай знайдеться на кожній кухні: картопля.

Цей простий, але ефективний лайфхак поширили на сторінці Tasty в TikTok. Спробуйте цей спосіб наступного разу, коли ваш суп виявиться пересоленим.

Як врятувати пересолений суп — лайфхак з картоплею

Візьміть 1-2 середні картоплини, залежно від об’єму супу. Очистіть їх від шкірки. Картоплю можна покласти в суп цілою або нарізати великими шматками — це не вплине на результат. Опустіть картоплю в каструлю з пересоленим супом. Дайте супу покипіти на середньому вогні 15-20 хвилин, щоб картопля ввібрала надлишок солі. Після варіння обережно дістаньте картоплю з каструлі. Перевірте смак. Якщо суп усе ще занадто солоний, повторіть процедуру з новою картоплею або додайте трохи води чи бульйону, щоб розбавити смак.

Чому це працює

Картопля діє як природний абсорбент завдяки високому вмісту крохмалю. Під час варіння молекули солі проникають у пористу структуру картоплі, що дозволяє частково нейтралізувати надлишок солі в страві. Хоча картопля не може повністю усунути сіль, вона значно знижує солоність, роблячи суп приємнішим на смак.

