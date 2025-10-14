Что делать, если суп пересолен: один простой продукт все исправит

Простой лайфхак поможет быстро уменьшить соленость блюда

Каждый, кто готовит еду, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда блюдо оказывалось слишком соленым. Пересоленный суп выглядит как кулинарная катастрофа, но не стоит спешить его выливать. Есть простой и эффективный способ спасти блюдо, и для этого нужен всего один продукт, который обычно найдется на каждой кухне: картофель.

Этот простой, но эффективный лайфхак опубликовали на странице Tasty в TikTok. Попробуйте этот способ в следующий раз, когда ваш суп окажется пересоленным.

Как спасти пересоленный суп — лайфхак с картофелем

Возьмите 1-2 средние картофелины, в зависимости от объема супа. Очистите их от кожуры. Картофель можно положить в суп целиком или нарезать крупными кусками — это не повлияет на результат. Опустите картофель в кастрюлю с пересоленным супом. Дайте супу покипеть на среднем огне 15-20 минут, чтобы картофель впитал излишек соли. После варки осторожно достаньте картофель из кастрюли. Проверьте вкус. Если суп все еще слишком соленый, повторите процедуру с новым картофелем или добавьте немного воды или бульона, чтобы разбавить вкус.

Почему это работает

Картофель действует как природный абсорбент благодаря высокому содержанию крахмала. Во время варки молекулы соли проникают в пористую структуру картофеля, что позволяет частично нейтрализовать излишек соли в блюде. Хотя картофель не может полностью устранить соль, он значительно снижает соленость, делая суп более приятным на вкус.

