Лише лаваш та яйця: ідеальний сніданок за 10 хвилин без метушні (відео)

Марія Швець
Сніданок з лавашем та яйцем. Фото instagram.com

Неодмінно сподобається близьким

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема яєчний млинець або класичний омлет. Сьогодні ми пропонуємо простий і ситний сніданок "Ледачий", який готується швидко і виходить дуже смачним.

Його легко приготувати навіть у будній ранок, коли часу обмаль. А ще ця страва дозволяє використовувати будь-які інгредієнти, що є під рукою, і експериментувати зі смаком щодня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kruchkov.food".

Як приготувати сніданок з лаваша та яєць

Інгредієнти (для пательні 24 см):

  • лаваш – 1 аркуш;
  • яйця – 2 шт.;
  • ковбаса с/к або салямі – 100 г;
  • помідори – 1 шт.;
  • зелень, соуси, сир твердий – за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати ковбасу та помідор невеликими шматочками;
  2. Збити яйця з невеликою кількістю солі та перцю;
  3. На пательні розігріти трохи олії;
  4. Викласти лаваш, рівномірно розподілити ковбасу та помідори;
  5. Залити яйця поверх начинки, додати за бажанням сир та зелень;
  6. Готувати на середньому вогні до повної готовності яєць, скласти навпіл і подавати.
