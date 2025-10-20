Лише лаваш та яйця: ідеальний сніданок за 10 хвилин без метушні (відео)
Неодмінно сподобається близьким
На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема яєчний млинець або класичний омлет. Сьогодні ми пропонуємо простий і ситний сніданок "Ледачий", який готується швидко і виходить дуже смачним.
Його легко приготувати навіть у будній ранок, коли часу обмаль. А ще ця страва дозволяє використовувати будь-які інгредієнти, що є під рукою, і експериментувати зі смаком щодня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kruchkov.food".
Як приготувати сніданок з лаваша та яєць
Інгредієнти (для пательні 24 см):
- лаваш – 1 аркуш;
- яйця – 2 шт.;
- ковбаса с/к або салямі – 100 г;
- помідори – 1 шт.;
- зелень, соуси, сир твердий – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Нарізати ковбасу та помідор невеликими шматочками;
- Збити яйця з невеликою кількістю солі та перцю;
- На пательні розігріти трохи олії;
- Викласти лаваш, рівномірно розподілити ковбасу та помідори;
- Залити яйця поверх начинки, додати за бажанням сир та зелень;
- Готувати на середньому вогні до повної готовності яєць, скласти навпіл і подавати.