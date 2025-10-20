Лише лаваш та яйця: ідеальний сніданок за 10 хвилин без метушні (відео)

Неодмінно сподобається близьким

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема яєчний млинець або класичний омлет. Сьогодні ми пропонуємо простий і ситний сніданок "Ледачий", який готується швидко і виходить дуже смачним.

Його легко приготувати навіть у будній ранок, коли часу обмаль. А ще ця страва дозволяє використовувати будь-які інгредієнти, що є під рукою, і експериментувати зі смаком щодня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kruchkov.food".

Як приготувати сніданок з лаваша та яєць

Інгредієнти (для пательні 24 см):

лаваш – 1 аркуш;

яйця – 2 шт.;

ковбаса с/к або салямі – 100 г;

помідори – 1 шт.;

зелень, соуси, сир твердий – за бажанням;

Спосіб приготування: