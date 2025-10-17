Новий рівень сніданку: як приготувати яєчний млинець, який сподобається всім

Неодмінно сподобається близьким

На сніданок можна приготувати безліч смачних і поживних страв — від вівсянки до гарячих бутербродів із ковбасою. Але сьогодні ми пропонуємо щось ще простіше й корисніше — ніжний яєчний млинець із начинкою зі шпинату, курки, сиру та авокадо.

Цей сніданок не лише швидкий у приготуванні, а й збалансований за білками, жирами та вітамінами, тому чудово підходить для початку активного дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати яєчний млинець

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

шпинат – жменя;

куряче філе – 100 г;

сир твердий – 50 г;

авокадо – ½ шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

мікрогрін – для подачі;

Спосіб приготування:

Підготувати інгредієнти: нарізати курку невеликими шматочками, натерти сир, подрібнити шпинат. Обсмажити курку на сухій сковороді до готовності, посолити і поперчити. У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю. Вилити яєчну масу на розігріту сковороду, рівномірно розподілити шпинат і обсмажену курку. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати 2–3 хвилини до розплавлення сиру. Подати млинець із шматочками авокадо та мікрогріном зверху.

Такий яєчний млинець — це легкий і корисний сніданок, який не потребує багато часу. Він поєднує свіжість овочів, ніжність сиру й ситність курки — ідеальний старт для енергійного ранку.