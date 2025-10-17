Новий рівень сніданку: як приготувати яєчний млинець, який сподобається всім
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неодмінно сподобається близьким
На сніданок можна приготувати безліч смачних і поживних страв — від вівсянки до гарячих бутербродів із ковбасою. Але сьогодні ми пропонуємо щось ще простіше й корисніше — ніжний яєчний млинець із начинкою зі шпинату, курки, сиру та авокадо.
Цей сніданок не лише швидкий у приготуванні, а й збалансований за білками, жирами та вітамінами, тому чудово підходить для початку активного дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати яєчний млинець
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- шпинат – жменя;
- куряче філе – 100 г;
- сир твердий – 50 г;
- авокадо – ½ шт.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- мікрогрін – для подачі;
Спосіб приготування:
- Підготувати інгредієнти: нарізати курку невеликими шматочками, натерти сир, подрібнити шпинат.
- Обсмажити курку на сухій сковороді до готовності, посолити і поперчити.
- У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю.
- Вилити яєчну масу на розігріту сковороду, рівномірно розподілити шпинат і обсмажену курку.
- Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати 2–3 хвилини до розплавлення сиру.
- Подати млинець із шматочками авокадо та мікрогріном зверху.
Такий яєчний млинець — це легкий і корисний сніданок, який не потребує багато часу. Він поєднує свіжість овочів, ніжність сиру й ситність курки — ідеальний старт для енергійного ранку.