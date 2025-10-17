Рус

Новий рівень сніданку: як приготувати яєчний млинець, який сподобається всім

Марія Швець
Читать на русском
Ситний яєчний млинець
Ситний яєчний млинець. Фото instagram.com

Неодмінно сподобається близьким

На сніданок можна приготувати безліч смачних і поживних страв — від вівсянки до гарячих бутербродів із ковбасою. Але сьогодні ми пропонуємо щось ще простіше й корисніше — ніжний яєчний млинець із начинкою зі шпинату, курки, сиру та авокадо.

Цей сніданок не лише швидкий у приготуванні, а й збалансований за білками, жирами та вітамінами, тому чудово підходить для початку активного дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати яєчний млинець

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • шпинат – жменя;
  • куряче філе – 100 г;
  • сир твердий – 50 г;
  • авокадо – ½ шт.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • мікрогрін – для подачі;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати інгредієнти: нарізати курку невеликими шматочками, натерти сир, подрібнити шпинат.
  2. Обсмажити курку на сухій сковороді до готовності, посолити і поперчити.
  3. У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю.
  4. Вилити яєчну масу на розігріту сковороду, рівномірно розподілити шпинат і обсмажену курку.
  5. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати 2–3 хвилини до розплавлення сиру.
  6. Подати млинець із шматочками авокадо та мікрогріном зверху.

Такий яєчний млинець — це легкий і корисний сніданок, який не потребує багато часу. Він поєднує свіжість овочів, ніжність сиру й ситність курки — ідеальний старт для енергійного ранку.

