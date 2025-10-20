Укр

Только лаваш и яйца: идеальный завтрак за 10 минут без суеты (видео)

Мария Швец
Завтрак с яйцами и лавашом
Завтрак с яйцами и лавашом. Фото instagram.com

Непременно понравится близким

На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности яичный блинчик или классический омлет. Сегодня мы предлагаем простой и сытный завтрак "Ленивый", который готовится быстро и получается очень вкусным.

Его легко приготовить даже в буднее утро, когда времени мало. А еще это блюдо позволяет использовать любые ингредиенты, которые есть под рукой, и экспериментировать со вкусом каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kruchkov.food".

Как приготовить завтрак из лаваша и яиц

Ингредиенты (для сковороды 24 см):

  • лаваш – 1 лист;
  • яйца – 2 шт.;
  • колбаса салями – 100 г;
  • помидоры – 1 шт.;
  • зелень, соусы, сыр твердый – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Нарезать колбасу и помидор небольшими кусочками.
  2. Взбить яйца с небольшим количеством соли и перца.
  3. На сковороде разогреть немного растительного масла.
  4. Выложить лаваш, равномерно распределить колбасу и помидоры.
  5. Залить яйца поверх начинки, добавить по желанию сыр и зелень.
  6. Готовить на среднем огне до полной готовности яиц, сложить пополам и подавать.
