Только лаваш и яйца: идеальный завтрак за 10 минут без суеты (видео)
-
-
Непременно понравится близким
На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности яичный блинчик или классический омлет. Сегодня мы предлагаем простой и сытный завтрак "Ленивый", который готовится быстро и получается очень вкусным.
Его легко приготовить даже в буднее утро, когда времени мало. А еще это блюдо позволяет использовать любые ингредиенты, которые есть под рукой, и экспериментировать со вкусом каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kruchkov.food".
Как приготовить завтрак из лаваша и яиц
Ингредиенты (для сковороды 24 см):
- лаваш – 1 лист;
- яйца – 2 шт.;
- колбаса салями – 100 г;
- помидоры – 1 шт.;
- зелень, соусы, сыр твердый – по желанию;
Способ приготовления:
- Нарезать колбасу и помидор небольшими кусочками.
- Взбить яйца с небольшим количеством соли и перца.
- На сковороде разогреть немного растительного масла.
- Выложить лаваш, равномерно распределить колбасу и помидоры.
- Залить яйца поверх начинки, добавить по желанию сыр и зелень.
- Готовить на среднем огне до полной готовности яиц, сложить пополам и подавать.