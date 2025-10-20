Только лаваш и яйца: идеальный завтрак за 10 минут без суеты (видео)

Непременно понравится близким

На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности яичный блинчик или классический омлет. Сегодня мы предлагаем простой и сытный завтрак "Ленивый", который готовится быстро и получается очень вкусным.

Его легко приготовить даже в буднее утро, когда времени мало. А еще это блюдо позволяет использовать любые ингредиенты, которые есть под рукой, и экспериментировать со вкусом каждый день. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kruchkov.food".

Как приготовить завтрак из лаваша и яиц

Ингредиенты (для сковороды 24 см):

лаваш – 1 лист;

яйца – 2 шт.;

колбаса салями – 100 г;

помидоры – 1 шт.;

зелень, соусы, сыр твердый – по желанию;

Способ приготовления: