Десерт до чаю з простих продуктів: як приготувати без духовки

Наталя Граковська
Читать на русском
Кремовий десерт
Кремовий десерт

Цей десерт готується дуже швидко, а зникає зі столу — ще швидше

Для приготування смачного десерту не завжди потрібна духовка. Яскравий тому приклад — ніжний крем з легким лимонним ароматом та вершковим смаком. Він готується з найпростіших інгредієнтів.

Такий десерт чудово підійде як для домашнього чаювання, так і для особливих випадків, коли хочеться здивувати гостей чимось новеньким. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Köstliche Milchrezepte.

Інгредієнти

  • 1 л молока
  • Лимон
  • 10 г ванільного цукру
  • 3 яєчні жовтки
  • 100 г цукру
  • 40 г кукурудзяного крохмалю
  • 200 г згущеного молока
  • Какао для посипання

Етапи приготування

  1. У мисці змішати жовтки з цукром та крохмалем.
  2. У каструлю налити молоко, додати цедру лимона, ванільний цукор. Варити, помішуючи, до закипання.
  3. Процідити молоко через сито. Додати до нього жовткову масу, перемішати, знову перелити в каструлю і поставити на вогонь.
  4. Варити, помішуючи, поки маса не стане густою.
  5. Готовий крем перелити у форму, накрити плівкою в контакт і залишити до охолодження.
  6. В окремій мисці збити згущене молоко з лимонним соком. Додати охолоджений крем та збити до однорідності.
  7. Перелити масу у форму для десертів, розрівняти, зверху посипати какао та поставити в холодильник на 30 хвилин.
#Крем #Десерти #Рецепти