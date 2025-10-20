Десерт до чаю з простих продуктів: як приготувати без духовки

Цей десерт готується дуже швидко, а зникає зі столу — ще швидше

Для приготування смачного десерту не завжди потрібна духовка. Яскравий тому приклад — ніжний крем з легким лимонним ароматом та вершковим смаком. Він готується з найпростіших інгредієнтів.

Такий десерт чудово підійде як для домашнього чаювання, так і для особливих випадків, коли хочеться здивувати гостей чимось новеньким. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Köstliche Milchrezepte.

Інгредієнти

1 л молока

Лимон

10 г ванільного цукру

3 яєчні жовтки

100 г цукру

40 г кукурудзяного крохмалю

200 г згущеного молока

Какао для посипання

Етапи приготування