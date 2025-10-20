Десерт до чаю з простих продуктів: як приготувати без духовки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей десерт готується дуже швидко, а зникає зі столу — ще швидше
Для приготування смачного десерту не завжди потрібна духовка. Яскравий тому приклад — ніжний крем з легким лимонним ароматом та вершковим смаком. Він готується з найпростіших інгредієнтів.
Такий десерт чудово підійде як для домашнього чаювання, так і для особливих випадків, коли хочеться здивувати гостей чимось новеньким. Рецептом поділилися на YouTube-каналі Köstliche Milchrezepte.
Інгредієнти
- 1 л молока
- Лимон
- 10 г ванільного цукру
- 3 яєчні жовтки
- 100 г цукру
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- 200 г згущеного молока
- Какао для посипання
Етапи приготування
- У мисці змішати жовтки з цукром та крохмалем.
- У каструлю налити молоко, додати цедру лимона, ванільний цукор. Варити, помішуючи, до закипання.
- Процідити молоко через сито. Додати до нього жовткову масу, перемішати, знову перелити в каструлю і поставити на вогонь.
- Варити, помішуючи, поки маса не стане густою.
- Готовий крем перелити у форму, накрити плівкою в контакт і залишити до охолодження.
- В окремій мисці збити згущене молоко з лимонним соком. Додати охолоджений крем та збити до однорідності.
- Перелити масу у форму для десертів, розрівняти, зверху посипати какао та поставити в холодильник на 30 хвилин.