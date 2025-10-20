Десерт к чаю из простых продуктов: как приготовить без духовки
Этот десерт готовится очень быстро, а исчезает со стола — еще быстрее
Для приготовления вкусного десерта не всегда нужна духовка. Яркий тому пример — нежный крем с легким лимонным ароматом и сливочным вкусом. Он готовится из самых простых ингредиентов.
Такой десерт прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для особенных случаев, когда хочется удивить гостей чем-то новеньким. Рецептом поделились на YouTube-канале Köstliche Milchrezepte.
Ингредиенты
- 1 л молока
- Лимон
- 10 г ванильного сахара
- 3 яичных желтка
- 100 г сахара
- 40 г кукурузного крахмала
- 200 г сгущенного молока
- Какао для посыпки
Этапы приготовления
- В миске смешать желтки с сахаром и крахмалом.
- В кастрюлю налить молоко, добавить цедру лимона, ванильный сахар. Варить, постоянно помешивая, до закипания.
- Процедить молоко через сито. Добавить к нему желтковую массу, перемешать, снова перелить в кастрюлю и поставить на огонь.
- Варить помешивая, пока масса не станет густой.
- Готовый крем перелить в форму, накрыть пленкой в контакт и оставить до полного охлаждения.
- В отдельной миске взбить сгущенное молоко с лимонным соком. Добавить охлажденный крем и взбить до однородности.
- Перелить массу в форму для десертов, разровнять, сверху посыпать какао и поставить в холодильник на 30 минут.