Десерт к чаю из простых продуктов: как приготовить без духовки

Автор
Наталья Граковская


Кремовый десерт
Кремовый десерт. Фото Скриншот из YouTube

Этот десерт готовится очень быстро, а исчезает со стола — еще быстрее

Для приготовления вкусного десерта не всегда нужна духовка. Яркий тому пример — нежный крем с легким лимонным ароматом и сливочным вкусом. Он готовится из самых простых ингредиентов.

Такой десерт прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для особенных случаев, когда хочется удивить гостей чем-то новеньким. Рецептом поделились на YouTube-канале Köstliche Milchrezepte.

Ингредиенты

  • 1 л молока
  • Лимон
  • 10 г ванильного сахара
  • 3 яичных желтка
  • 100 г сахара
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 200 г сгущенного молока
  • Какао для посыпки

Этапы приготовления

  1. В миске смешать желтки с сахаром и крахмалом.
  2. В кастрюлю налить молоко, добавить цедру лимона, ванильный сахар. Варить, постоянно помешивая, до закипания.
  3. Процедить молоко через сито. Добавить к нему желтковую массу, перемешать, снова перелить в кастрюлю и поставить на огонь.
  4. Варить помешивая, пока масса не станет густой.
  5. Готовый крем перелить в форму, накрыть пленкой в контакт и оставить до полного охлаждения.
  6. В отдельной миске взбить сгущенное молоко с лимонным соком. Добавить охлажденный крем и взбить до однородности.
  7. Перелить массу в форму для десертов, разровнять, сверху посыпать какао и поставить в холодильник на 30 минут.
