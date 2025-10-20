Десерт к чаю из простых продуктов: как приготовить без духовки

Этот десерт готовится очень быстро, а исчезает со стола — еще быстрее

Для приготовления вкусного десерта не всегда нужна духовка. Яркий тому пример — нежный крем с легким лимонным ароматом и сливочным вкусом. Он готовится из самых простых ингредиентов.

Такой десерт прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для особенных случаев, когда хочется удивить гостей чем-то новеньким. Рецептом поделились на YouTube-канале Köstliche Milchrezepte.

Ингредиенты

1 л молока

Лимон

10 г ванильного сахара

3 яичных желтка

100 г сахара

40 г кукурузного крахмала

200 г сгущенного молока

Какао для посыпки

Этапы приготовления