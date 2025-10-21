Рус

Яблучний пиріг на пательні: простий рецепт ароматної випічки

Наталя Граковська
Яблучний пиріг готується лише за 30 хвилин
Яблучний пиріг готується лише за 30 хвилин. Фото Скріншот YouTube

Прості інгредієнти, мінімум зусиль — і у вас на столі смачний десерт

Якщо вам не хочеться вмикати духовку, але хочеться ароматної домашньої випічки, то цей яблучний пиріг на пательні стане чудовим рішенням. Він готується просто і швидко, а виходить м’яким, ніжним і дуже ароматним.

Для тіста потрібні самі звичайні продукти. Всього пів години, і у вас на столі буде смачна домашня випічка. Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Panna Lesia.

Інгредієнти

Яйця — 1 шт.

Цукор — 100 г (7 ст. л.)

Сіль — дрібка

Йогурт або кефір — 150 г

Вершкове масло — 30 г або рослинна олія — 2 ст. л.

Борошно — 200 г

Розпушувач — 2 ч. л.

Яблука — 1 велике (250 г)

Мак — за бажанням

Як приготувати яблучний пиріг на сковороді

  1. Додайте сіль, цукор і кефір або йогурт до яйця. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.
  2. Додайте розтоплене вершкове масло або олію і ще трохи перемішайте.
  3. Додайте борошно, розпушувач і мак. Перемішайте до однорідного стану.
  4. Яблуко наріжте шматочками та додайте в тісто.
  5. Пательню добре змастіть олією і притрусіть манкою, щоб пиріг не прилипав. Рівномірно розподіліть тісто по пательні.
  6. Випікайте на найменшому вогні під кришкою 15 хвилин з одного боку і 5 хвилин з іншого.
