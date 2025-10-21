Яблучний пиріг на пательні: простий рецепт ароматної випічки
Прості інгредієнти, мінімум зусиль — і у вас на столі смачний десерт
Якщо вам не хочеться вмикати духовку, але хочеться ароматної домашньої випічки, то цей яблучний пиріг на пательні стане чудовим рішенням. Він готується просто і швидко, а виходить м’яким, ніжним і дуже ароматним.
Для тіста потрібні самі звичайні продукти. Всього пів години, і у вас на столі буде смачна домашня випічка. Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Panna Lesia.
Інгредієнти
Яйця — 1 шт.
Цукор — 100 г (7 ст. л.)
Сіль — дрібка
Йогурт або кефір — 150 г
Вершкове масло — 30 г або рослинна олія — 2 ст. л.
Борошно — 200 г
Розпушувач — 2 ч. л.
Яблука — 1 велике (250 г)
Мак — за бажанням
Як приготувати яблучний пиріг на сковороді
- Додайте сіль, цукор і кефір або йогурт до яйця. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.
- Додайте розтоплене вершкове масло або олію і ще трохи перемішайте.
- Додайте борошно, розпушувач і мак. Перемішайте до однорідного стану.
- Яблуко наріжте шматочками та додайте в тісто.
- Пательню добре змастіть олією і притрусіть манкою, щоб пиріг не прилипав. Рівномірно розподіліть тісто по пательні.
- Випікайте на найменшому вогні під кришкою 15 хвилин з одного боку і 5 хвилин з іншого.