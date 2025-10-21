Укр

Яблочный пирог на сковороде: простой рецепт ароматной выпечки

Наталья Граковская
Яблочный пирог готовится всего за 30 минут
Простые ингредиенты, минимум усилий — и у вас на столе вкусный десерт

Если вам не хочется включать духовку, но хочется ароматной домашней выпечки, то этот яблочный пирог на сковороде станет отличным решением. Он готовится просто и быстро, а получается мягким, нежным и очень ароматным.

Для теста нужны самые обычные продукты. Всего полчаса, и у вас на столе будет вкусная домашняя выпечка. Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер

Panna Lesia.

Ингредиенты

Яйца — 1 шт.

Сахар — 100 г (7 ст. л.)

Соль — щепотка

Йогурт или кефир — 150 г

Сливочное масло — 30 г или растительное масло — 2 ст. л.

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Яблоки — 1 большое (250 г)

Мак — по желанию

Как приготовить яблочный пирог на сковороде

  1. Добавьте соль, сахар и кефир или йогурт к яйцу. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
  2. Добавьте растопленное сливочное масло или растительное масло и еще немного перемешайте.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель и мак. Перемешайте до однородного состояния.
  4. Яблоко нарежьте кусочками и добавьте в тесто.
  5. Сковороду хорошо смажьте маслом и присыпьте манкой, чтобы пирог не прилипал. Равномерно распределите тесто по сковороде.
  6. Выпекайте на самом маленьком огне под крышкой 15 минут с одной стороны и 5 минут с другой.
