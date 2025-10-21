Яблочный пирог на сковороде: простой рецепт ароматной выпечки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простые ингредиенты, минимум усилий — и у вас на столе вкусный десерт
Если вам не хочется включать духовку, но хочется ароматной домашней выпечки, то этот яблочный пирог на сковороде станет отличным решением. Он готовится просто и быстро, а получается мягким, нежным и очень ароматным.
Для теста нужны самые обычные продукты. Всего полчаса, и у вас на столе будет вкусная домашняя выпечка. Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер
Ингредиенты
Яйца — 1 шт.
Сахар — 100 г (7 ст. л.)
Соль — щепотка
Йогурт или кефир — 150 г
Сливочное масло — 30 г или растительное масло — 2 ст. л.
Мука — 200 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Яблоки — 1 большое (250 г)
Мак — по желанию
Как приготовить яблочный пирог на сковороде
- Добавьте соль, сахар и кефир или йогурт к яйцу. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
- Добавьте растопленное сливочное масло или растительное масло и еще немного перемешайте.
- Добавьте муку, разрыхлитель и мак. Перемешайте до однородного состояния.
- Яблоко нарежьте кусочками и добавьте в тесто.
- Сковороду хорошо смажьте маслом и присыпьте манкой, чтобы пирог не прилипал. Равномерно распределите тесто по сковороде.
- Выпекайте на самом маленьком огне под крышкой 15 минут с одной стороны и 5 минут с другой.