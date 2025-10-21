Салат з морквою по-корейськи та копченим сиром: рецепт закуски, яка швидко зникне зі столу

Цей салат можна готувати і у будні, і на свята

Салат з морквою по-корейськи, кукурудзою та сиром — справжня знахідка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне. Готується він всього за кілька хвилин. Достатньо просто змішати всі продукти та заправити майонезом. Такий салат чудово підходить як для щоденного обіду, так і для святкового столу — виглядає апетитно й завжди подобається гостям.

Рецептом цієї страви на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

копчений сир "косичка" — 150 г

варені яйця — 4 шт.

морква по-корейськи — 200-250 г

консервована кукурудза — 1 банка

сіль та перець на смак

майонез на смак

Етапи приготування:

У миску додаємо нарізані невеликим кубиком яйця, дрібно нарізаний копчений сир, моркву по-корейські, консервовану кукурудзу. Додаємо сіль та чорний мелений перець до свого смаку. Заправляємо майонезом. Все перемішуємо та подаємо до столу.

Моркву по-корейськи для цього салату можна приготувати самостійно. Раніше "Телеграф" розповідав, як це швидко зробити.