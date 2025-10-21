Укр

Салат с морковью по-корейски и копченым сыром: рецепт закуски, которая быстро исчезнет со стола

Наталья Граковская
Читати українською
Салат с морковью по-корейски, кукурузой и сыром
Салат с морковью по-корейски, кукурузой и сыром. Фото Скриншот YouTube

Этот салат можно готовить и в будни, и на праздники

Салат с морковью по-корейски, кукурузой и сыром — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Готовится он всего за несколько минут. Достаточно просто смешать все продукты и заправить майонезом. Такой салат отлично подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола — выглядит аппетитно и всегда нравится гостям.

Рецептом этого блюда на своей странице в Instagram поделилась кулинарный блогер zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

  • копченый сыр "косичка" — 150 г
  • вареные яйца — 4 шт.
  • морковь по-корейски — 200-250 г
  • консервированная кукуруза — 1 банка
  • соль и перец по вкусу
  • майонез по вкусу

Этапы приготовления:

  1. В миску добавляем нарезанные небольшим кубиком яйца, мелко нарезанный копченый сыр, морковь по-корейски, консервированную кукурузу.
  2. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.
  3. Заправляем майонезом. Все перемешиваем и подаем на стол.

Морковь по-корейски для этого салата можно приготовить самостоятельно. Ранее "Телеграф" рассказывал, как это быстро сделать.

