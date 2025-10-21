Салат с морковью по-корейски и копченым сыром: рецепт закуски, которая быстро исчезнет со стола

Этот салат можно готовить и в будни, и на праздники

Салат с морковью по-корейски, кукурузой и сыром — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Готовится он всего за несколько минут. Достаточно просто смешать все продукты и заправить майонезом. Такой салат отлично подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола — выглядит аппетитно и всегда нравится гостям.

Рецептом этого блюда на своей странице в Instagram поделилась кулинарный блогер zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

копченый сыр "косичка" — 150 г

вареные яйца — 4 шт.

морковь по-корейски — 200-250 г

консервированная кукуруза — 1 банка

соль и перец по вкусу

майонез по вкусу

Этапы приготовления:

В миску добавляем нарезанные небольшим кубиком яйца, мелко нарезанный копченый сыр, морковь по-корейски, консервированную кукурузу. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Заправляем майонезом. Все перемешиваем и подаем на стол.

