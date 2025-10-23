Рус

Домашній брауні без шоколаду та яєць: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шоколадний пиріг
Шоколадний пиріг. Фото Скріншот YouTube

Ніжний, вологий та ароматний десерт готується буквально за пів години

Шоколадний пиріг — чудовий десерт до чашки кави або чаю. Приготувати його дуже просто. Причому для цього не потрібні шоколад та яйця. Як основу для шоколадного пирога використовують манну крупу та какао, а насиченого смаку та вологості надає вишневий сік.

Рецептом швидкого приготування десерту поділилися на YouTube-каналі "ВІКА -Прості Рецепти".

Інгредієнти

  • манка — 1 склянка;
  • вишневий сік — 1 склянка;
  • цукор – 1 склянка (якщо сік солодкий – менше);
  • борошно — 1 склянка;
  • какао — 3 ст. л. без гірки;
  • рослинна олія — ½ склянки;
  • розпушувач — 2 ч. л. (або 1 ч. л. соди, гашеної оцтом);
  • сіль — щіпка;
  • за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.

Як приготувати

  1. У мисці змішайте манку, цукор та вишневий сік і відставте на кілька хвилин для набухання манки.
  2. Додайте олію, сіль, розпушувач та ванільний цукор. Добре перемішайте.
  3. Поступово додайте просіяне борошно та какао, перемішуючи тісто до однорідності. За бажанням додайте вишню, родзинки або горіхи.
  4. Перелийте тісто в змащену маслом форму і випікайте в духовці при температурі 180°C до готовності.
  5. Тим часом приготуйте глазур. Змішайте сметану, цукор, какао і трохи вершкового масла і доведіть до однорідності на слабкому вогні.
  6. Готовий брауні полийте глазур’ю.
Теги:
#Рецепти #Пиріг #Випічка #Десерт