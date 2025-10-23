Домашній брауні без шоколаду та яєць: простий рецепт

Ніжний, вологий та ароматний десерт готується буквально за пів години

Шоколадний пиріг — чудовий десерт до чашки кави або чаю. Приготувати його дуже просто. Причому для цього не потрібні шоколад та яйця. Як основу для шоколадного пирога використовують манну крупу та какао, а насиченого смаку та вологості надає вишневий сік.

Рецептом швидкого приготування десерту поділилися на YouTube-каналі "ВІКА -Прості Рецепти".

Інгредієнти

манка — 1 склянка;

вишневий сік — 1 склянка;

цукор – 1 склянка (якщо сік солодкий – менше);

борошно — 1 склянка;

какао — 3 ст. л. без гірки;

рослинна олія — ½ склянки;

розпушувач — 2 ч. л. (або 1 ч. л. соди, гашеної оцтом);

сіль — щіпка;

за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.

Як приготувати