Домашній брауні без шоколаду та яєць: простий рецепт
Ніжний, вологий та ароматний десерт готується буквально за пів години
Шоколадний пиріг — чудовий десерт до чашки кави або чаю. Приготувати його дуже просто. Причому для цього не потрібні шоколад та яйця. Як основу для шоколадного пирога використовують манну крупу та какао, а насиченого смаку та вологості надає вишневий сік.
Рецептом швидкого приготування десерту поділилися на YouTube-каналі "ВІКА -Прості Рецепти".
Інгредієнти
- манка — 1 склянка;
- вишневий сік — 1 склянка;
- цукор – 1 склянка (якщо сік солодкий – менше);
- борошно — 1 склянка;
- какао — 3 ст. л. без гірки;
- рослинна олія — ½ склянки;
- розпушувач — 2 ч. л. (або 1 ч. л. соди, гашеної оцтом);
- сіль — щіпка;
- за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.
Як приготувати
- У мисці змішайте манку, цукор та вишневий сік і відставте на кілька хвилин для набухання манки.
- Додайте олію, сіль, розпушувач та ванільний цукор. Добре перемішайте.
- Поступово додайте просіяне борошно та какао, перемішуючи тісто до однорідності. За бажанням додайте вишню, родзинки або горіхи.
- Перелийте тісто в змащену маслом форму і випікайте в духовці при температурі 180°C до готовності.
- Тим часом приготуйте глазур. Змішайте сметану, цукор, какао і трохи вершкового масла і доведіть до однорідності на слабкому вогні.
- Готовий брауні полийте глазур’ю.