Домашний брауни без шоколада и яиц: простой рецепт

Нежный, влажный и ароматный десерт готовится буквально за полчаса

Шоколадный пирог — отличный десерт к чашке кофе или чая. Приготовить его очень просто. Причем для этого не нужны шоколад и яйца. В качестве основы для шоколадного пирога используется манная крупа и какао, а насыщенного вкуса и влажности придает вишневый сок.

Рецептом быстрого в приготовлении десерта поделились на YouTube-канале "ВІКА -Простые Рецепты".

Ингредиенты

манка — 1 стакан;

вишневый сок — 1 стакан;

сахар — 1 стакан (если сок сладкий — меньше);

мука — 1 стакан;

какао — 3 ст. л. без горки;

растительное масло — ½ стакана;

разрыхлитель — 2 ч. л. (или 1 ч. л. соды, гашенной уксусом);

соль — щепотка;

по желанию — вишня, смородина, изюм или орехи.

Как приготовить