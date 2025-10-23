Домашний брауни без шоколада и яиц: простой рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Нежный, влажный и ароматный десерт готовится буквально за полчаса
Шоколадный пирог — отличный десерт к чашке кофе или чая. Приготовить его очень просто. Причем для этого не нужны шоколад и яйца. В качестве основы для шоколадного пирога используется манная крупа и какао, а насыщенного вкуса и влажности придает вишневый сок.
Рецептом быстрого в приготовлении десерта поделились на YouTube-канале "ВІКА -Простые Рецепты".
Ингредиенты
- манка — 1 стакан;
- вишневый сок — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан (если сок сладкий — меньше);
- мука — 1 стакан;
- какао — 3 ст. л. без горки;
- растительное масло — ½ стакана;
- разрыхлитель — 2 ч. л. (или 1 ч. л. соды, гашенной уксусом);
- соль — щепотка;
- по желанию — вишня, смородина, изюм или орехи.
Как приготовить
- В миске смешайте манку, сахар и вишневый сок и отставьте на несколько минут для набухания манки.
- Добавьте масло, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
- Постепенно добавьте просеянную муку и какао, перемешайте тесто до однородности. По желанию добавьте вишню, изюм или орехи.
- Перелейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в духовке при температуре 180°C до готовности.
- Тем временем приготовьте глазурь. Смешайте сметану, сахар, какао и немного сливочного масла и доведите до однородности на слабом огне.
- Готовый брауни полейте глазурью.