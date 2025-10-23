Укр

Домашний брауни без шоколада и яиц: простой рецепт

Наталья Граковская
Шоколадный пирог
Нежный, влажный и ароматный десерт готовится буквально за полчаса

Шоколадный пирог — отличный десерт к чашке кофе или чая. Приготовить его очень просто. Причем для этого не нужны шоколад и яйца. В качестве основы для шоколадного пирога используется манная крупа и какао, а насыщенного вкуса и влажности придает вишневый сок.

Рецептом быстрого в приготовлении десерта поделились на YouTube-канале "ВІКА -Простые Рецепты".

Ингредиенты

  • манка — 1 стакан;
  • вишневый сок — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан (если сок сладкий — меньше);
  • мука — 1 стакан;
  • какао — 3 ст. л. без горки;
  • растительное масло — ½ стакана;
  • разрыхлитель — 2 ч. л. (или 1 ч. л. соды, гашенной уксусом);
  • соль — щепотка;
  • по желанию — вишня, смородина, изюм или орехи.

Как приготовить

  1. В миске смешайте манку, сахар и вишневый сок и отставьте на несколько минут для набухания манки.
  2. Добавьте масло, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
  3. Постепенно добавьте просеянную муку и какао, перемешайте тесто до однородности. По желанию добавьте вишню, изюм или орехи.
  4. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в духовке при температуре 180°C до готовности.
  5. Тем временем приготовьте глазурь. Смешайте сметану, сахар, какао и немного сливочного масла и доведите до однородности на слабом огне.
  6. Готовый брауни полейте глазурью.
