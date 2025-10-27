Идеальный завтрак за 10 минут: сочные сэндвичи, заряжающие энергией (видео)
Вкусный и сытный завтрак
Завтрак – важнейший прием пищи, задающий тон всему дню. Обычно на завтрак готовят яичницу, блины или шакшуку с овощами, но сегодня предлагаем быстрый и питательный вариант – сэндвичи с яйцом и ветчиной.
Этот рецепт позволяет в считанные минуты получить сбалансированное блюдо с белком, овощами и хрустящим хлебом. Он идеально подойдет для утреннего завтрака дома или на работу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pns_anastasia".
Как приготовить сэндвичи на завтрак
Ингредиенты:
- хлеб тостовый — 2 ломтика;
- яйца — 2 шт.;
- ветчина — 50 г;
- твердый сыр – 50 г;
- руккола — 20 г;
- огурец – 50 г;
- масло сливочное — 5 г;
Способ приготовления:
- Поджарить хлеб на сухой сковороде или смазать немного сливочным маслом.
- Сварить яйца или приготовить их в виде омлета до желаемой степени готовности.
- Выложить на хлеб ветчину, сыр, яйцо, нарезанные огурцы и рукколу.
- Собрать сэндвич и нарезать пополам перед подачей.
Этот завтрак быстро готовится, насыщает энергией и снабжает организм белком и полезными веществами. Его можно легко варьировать, добавляя любимые овощи или соусы, чтобы сделать каждое утро вкусным и интересным.