Идеальный завтрак за 10 минут: сочные сэндвичи, заряжающие энергией (видео)

Вкусный и сытный завтрак

Завтрак – важнейший прием пищи, задающий тон всему дню. Обычно на завтрак готовят яичницу, блины или шакшуку с овощами, но сегодня предлагаем быстрый и питательный вариант – сэндвичи с яйцом и ветчиной.

Этот рецепт позволяет в считанные минуты получить сбалансированное блюдо с белком, овощами и хрустящим хлебом. Он идеально подойдет для утреннего завтрака дома или на работу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pns_anastasia".

Как приготовить сэндвичи на завтрак

Ингредиенты:

хлеб тостовый — 2 ломтика;

яйца — 2 шт.;

ветчина — 50 г;

твердый сыр – 50 г;

руккола — 20 г;

огурец – 50 г;

масло сливочное — 5 г;

Способ приготовления:

Поджарить хлеб на сухой сковороде или смазать немного сливочным маслом. Сварить яйца или приготовить их в виде омлета до желаемой степени готовности. Выложить на хлеб ветчину, сыр, яйцо, нарезанные огурцы и рукколу. Собрать сэндвич и нарезать пополам перед подачей.

Этот завтрак быстро готовится, насыщает энергией и снабжает организм белком и полезными веществами. Его можно легко варьировать, добавляя любимые овощи или соусы, чтобы сделать каждое утро вкусным и интересным.