Смачний і поживний сніданок без мороки: вівсяномлинець за кілька хвилин (відео)

Марія Швець
Вівсяномлинець з лососем
Вівсяномлинець з лососем. Фото instagram.com

Сніданок — це перший і, без перебільшення, найважливіший прийом їжі дня. Саме він задає настрій, заряд енергії та відчуття комфорту на цілий день.

Зазвичай на сніданок готують щось легке й поживне — наприклад, чіа-пудинг із йогуртом і ягодами, тости з авокадо або класичну вівсянку. Але сьогодні пропонується дещо інше — ідеальний сніданок за 5 хвилин, який поєднує простоту, користь і неймовірний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Інгредієнти:

  • вівсяні висівки – 20 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 20 г;
  • сіль – за смаком;
  • олія – для смаження;
  • сир – за смаком;
  • риба – за смаком;
  • авокадо – ½ шт.;
  • зелень – кілька гілочок;
  • листя салату – кілька штук.

Спосіб приготування:

  1. Змішати вінчиком яйця, сметану, висівки та сіль.
  2. Вилити тісто на розігріту пательню з олією, накрити кришкою та смажити кілька хвилин.
  3. Додати сир, знову накрити кришкою і смажити ще 1–2 хвилини.
  4. Перекласти вівсяномлинець на тарілку, викласти начинку з риби, авокадо, зелені та листя салату, скласти навпіл.
