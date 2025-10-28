Смачний і поживний сніданок без мороки: вівсяномлинець за кілька хвилин (відео)
Сніданок — це перший і, без перебільшення, найважливіший прийом їжі дня. Саме він задає настрій, заряд енергії та відчуття комфорту на цілий день.
Зазвичай на сніданок готують щось легке й поживне — наприклад, чіа-пудинг із йогуртом і ягодами, тости з авокадо або класичну вівсянку. Але сьогодні пропонується дещо інше — ідеальний сніданок за 5 хвилин, який поєднує простоту, користь і неймовірний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Інгредієнти:
- вівсяні висівки – 20 г;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 20 г;
- сіль – за смаком;
- олія – для смаження;
- сир – за смаком;
- риба – за смаком;
- авокадо – ½ шт.;
- зелень – кілька гілочок;
- листя салату – кілька штук.
Спосіб приготування:
- Змішати вінчиком яйця, сметану, висівки та сіль.
- Вилити тісто на розігріту пательню з олією, накрити кришкою та смажити кілька хвилин.
- Додати сир, знову накрити кришкою і смажити ще 1–2 хвилини.
- Перекласти вівсяномлинець на тарілку, викласти начинку з риби, авокадо, зелені та листя салату, скласти навпіл.